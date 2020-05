Apple uživatelům: Nemějte obavy, chybu s pády aplikací v iOS 13.5 jsme již opravili

O víkendu jsme vás informovali o tom, že si po přechodu na iOS 13.5 stěžuje čím dál tím více uživatelů na náhlé pády aplikací, které jsou doprovázeny hláškou “Tato aplikace s vámi již není sdílená” s odkazem na její znovustažení v App Store. Problém však tkvěl v tom, že aplikaci již uživatelé staženou měli a tudíž nemohli pokyny Applu uposlechnout. Chybu nicméně v tichosti Apple již opravil, což nyní potvrdil portálu TechCrunch.

Pokud vám v posledních dnech dorazilo do App Storu více aktualizací aplikací než jste zvyklí, neděste se. Právě tímto způsobem totiž Apple dle všeho chybu opravil. Ta měla alespoň podle některých vývojářů spočívat ve vypršení certifikátu u updatů, který tak bylo nutné obnovit a do aktualizací znovu nahrát, což však pro Apple nebyl problém. Poměrně zvláštní je však to, že opravu provedl v naprosté tichosti a sdílný nebyl ani při nynějším potvrzení toho, že tak učinil. Na otázku, zda je chyba již opravena, totiž jen jeho zástupci odpověděli, že ano a to bez jakýchkoliv doplňujících informací. Můžeme tak jen hádat, zda měli vývojáři pravdu a problém spočíval v certifikátu či nikoliv.

Podobné chyby nejsou pro Apple v poslední době bohužel ničím zcela výjimečným. Například na výpadky jeho služeb typu Apple Music, iMessage či iCloud si totiž jeho uživatelé stěžují relativně často. Nezbývá však nic jiného než doufat, že se v tomto směru situace v budoucnu změní a Apple své služby posílí natolik, že bude jejich chod neustále bezproblémový. Ostatně, nic jiného mu vzhledem k tomu, že na nich chce do budoucna ještě víc stavět, nezbývá.