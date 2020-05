Apple Pro Display XDR se stal nejlepším monitorem roku

Jablečná společnost si na kvalitu svých produktů zkrátka potrpí, což dokazuje nejen u MacBooků a iPhonů, ale zejména u Macu, který se loni dočkal zcela nové a výkonnější generace. Kromě elegantního designu a typického minimalismu se totiž zařízení dočkalo také zbrusu nových součástek a především monitoru v podobě Pro Display XDR. Právě ten si vysloužil cenu za nejlepší monitor roku, a převálcoval tak drtivou většinu ostatních zařízení. A podle organizátorů soutěže si to díky své výbavě také náležitě zasloužil.

Co si budeme povídat, nový Mac Pro si vytvořil zcela novou, vlastní ligu, ať už z hlediska ceny a dostupnosti, nebo výkonu. K dostání je totiž v několika konfiguracích a každá se může pochlubit nadstandardními komponenty i funkcemi, o nichž by si mohla konkurence nechat jen zdát. Pojďme ale svou pozornost přesměrovat spíše na neméně obdivuhodný monitor Pro Display XDR, který nabízí realistické HDR, jenž zajišťuje dokonalé podání obrazu, a OLED panel. Nechybí ani rozlišení 6K a perfektní design, který dokonale ladí se zbytkem počítače. A právě díky této nezvyklé výbavě si jablečné zařízení právoplatně vydobylo cenu za nejlepší monitor roku, kterou mu udělila organizace The Society for Information Display. Argumentace komise zní tak, že Pro Display XDR nabízí nejlepší funkce a především nadčasový výkon, který výrazně převyšuje jakékoliv ostatní výrobce.

Konec konců, není divu, že si cenu odnesl zrovna Apple. Jablečný monitor cílí především na editory, fotografy, tvůrce videí a další umělce a profesionály, kteří realistický obraz a především nadstandardní výkon ocení. Špatně na tom ale nebyly ani ostatní značky, například skládací displej z dílny Samsungu a Virtual Mirror System od Audi, který se mohl pochlubit cenou za nejvíce inovativní rozhraní pro automobily. Úspěch zaznamenal také výrobce BOE se svým 65palcovým monitorem se speciální celulární strukturou. Uvidíme, zda se podobné úspěchy Applu podaří v budoucnu zopakovat.