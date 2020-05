Zachování Lightning portu u iPhonů 12 potvrzeno dalším zdrojem

Milovníci Lightning portů u iPhonů si v září opět přijdou na své. Že se Lightningu dočká i chystaný iPhone 12 totiž dnes dopoledne potvrdil další velmi dobře informovaný leaker @choco_bit, díky čemuž tak již nemá smysl jeho nasazení u novinek zpochybňovat. S jeho potvrzením totiž nedávno přispěchal například i leaker Jon Prosser či Ming-Chi Kuo.

Podle zdrojů leakera @choco_bit sice Apple u letošních iPhonů 12 o nasazení USB-C uvažoval a dokonce jej i testoval u některých prototypů, avšak nakonec se přeci jen přiklonil k jeho vlastnímu řešení ve formě Lightningu. To je totiž i téměř osm let po své premiéře mnohými považováno za jedno z nejlepších nabíjecích řešení pro elektroniku současnosti a to jak z hlediska uživatelského komfortu či rychlosti nabíjení a dat, tak i odolnosti konektoru i zdířky. Jak se navíc zdá, vlastnosti Lightningu převyšují v očích Applu klasické USB-C natolik, že namísto toho, aby jej do telefonů příští rok nasadil se chystá portů zcela zbavit a na trh se smartphony přinést další malou revoluci.

Lightning port nasadil Apple poprvé u iPhonu 5 v roce 2012 coby nástupce staršího 30 pinu. Oproti tomu nabízel Lightning celou řadu výhod, díky kterým si brzy našel cestu i do iPodu touch, iPadů, AirPods či ovladačů pro Apple TV. U naprosté většině těchto produktů se pak drží dodnes a nezdá se, že by chtěl tuto skutečnost Apple výhledově změnit. Jeho iPady Pro sice již disponují portem USB-C, avšak to jen kvůli tomu, že oproti Lightningu nabízí zajímavější vlastnosti, které se mohou profesionálním uživatelům hodit. Pro cílovou skupinu ostatních produktů by nicméně nasazení USB-C namísto Lightningu příliš velký smysl nemělo.