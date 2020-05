Nadace zakladatele Microsoftu investovala do Applu

Nadace Billa a Melindy Gatesových zakoupila v průběhu prvního kvartálu tohoto roku více než půl milionu akcií společnosti Apple – svědčí o tom zápis u Vládní komise pro regulaci prodeje cenných papírů. O potenciálním zisku z této investice nelze v žádném případě pochybovat, ačkoliv přesný výnos závisí na tom, kdy byly akcie pořízeny – jejich hodnota totiž v průběhu prvního kvartálu stihla nejen klesnout o 15 %, ale poté opět narůst o 25 %. Kromě Applu investovala nadace manželů Gatesových podle zprávy společnosti Smarter Analyst také do akcií společností Amazon (60 460 akcií), Alibaba (552 383 akcií) a Twitter (272 420 akcií). Nejnovějším počinem nadace v této oblasti je podle Smarter Analyst nákup 6 981 665 akcií společnosti Schrodinger. Nadace se ale také rozhodla prodat celkem 5 milionů akcií třídy B společnosti Berkshire Hathaway, která je dlouholetým investorem Applu.

Nadace Billa a Melindy Gatesových byla založena v roce 2000, a je největší soukromou nadací na světě. Její majetek činí více než 40 miliard dolarů. Cílem nadace je především snížit rozdíly v životní úrovni v různých zemích světa, a to za pomoci vyvíjení nových nástrojů a strategií, které mají napomoci zejména ke zlepšení hygienických a zdravotních podmínek. Nadace manželů Gatesových se dále angažuje v oblasti prevence nakažlivých chorob a snižování míry dětské úmrtnosti v rozvojových zemích. Nadace je rozdělena do několika divizí, z nichž každá se zabývá rozdílnou problematikou – jedna z divizí má na starost například zlepšení dodávek zdravotnických pomůcek a služeb do nejchudších zemí světa, jiná se specializuje na inovace na trhu, směřující k udržitelnému ekonomickému růstu. Součástí nadace je i divize, která na území Spojených států usiluje o zlepšení kvality školství a kontinuálního vzdělávání, a podporuje znevýhodněné děti a rodiny ve státě Washington.