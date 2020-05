Před několika dny se na našem magazínu objevila článek, ve kterém jsme se podívali na to, jakým způsobem si můžete v Praze zapůjčit zelenobílé elektrokoloběžky Lime. Nutno však podotknout, že Lime není jedinou společností, která v Praze zapůjčení elektrokoloběžek nabízí. Kromě společnosti Lime, jenž působí prakticky po celém světě, je v Praze k dispozici ještě služba Revolt. Kromě elektrokoloběžek tato služba nabízí ještě elektroauta a elektrokola. Pojďme se společně podívat na to, jak si půjčit elektrokoloběžku Revolt.

Aplikace Revolt

Pokud si chcete elektrokoloběžku (či jiný prostředek) Revolt půjčit, tak k tomu samozřejmě potřebujete aplikaci. Aplikace je zdarma k dispozici v App Storu či Google Play. Po spuštění aplikace je nutné, abyste se přihlásili (popřípadě registrovali). Při registraci je nutné zadat váš e-mail, heslo, telefonní číslo a občanství. Zároveň je nutné potvrdit, že máte více než 18 let. Na vámi uvedené telefonní číslo vám poté přijde ověřovací kód, který je třeba zadat do aplikace. Poté už se můžete vrhnout do používání aplikace a využívání služeb.

Používání aplikace je velmi jednoduché. Stačí si na mapě najít prostředek, který chcete využít. Před jeho odemknutím prostřednictvím aplikace byste jej měli zkontrolovat. Pokud je vše v pořádku, můžete se vrhnout do odemknutí, v opačném případě byste měli zaslat fotku či video na podporu služby Revolt a prostředek vůbec neodemykat. Před první jízdou je samozřejmě nutné, abyste do aplikace zadali své platební údaje, tedy platební kartu. Odemykání prostředků je k dispozici od 5:00 do 23:59, podpora je vám poté k dispozici od 9 do 17 hodin. Prostředek může dle pravidel řídit jen ten, kdo si jej půjčí a zároveň je nutné prostředky parkovat v Revolt zónách. Podrobný postup a další informace můžete najít zde.

Kde je Revolt dostupný?

Revolt je ryze česká služba, která je bohužel prozatím dostupná jen v hlavním městě, tedy v Praze. Podle slov Revoltu bychom se jej však měli brzy dočkat i v jiných velkých městech. Doufejme tedy, že k rozšíření doopravdy dojde, a to i v případě ostatních podobných služeb – byla by škoda, kdyby všechny služby měla k dispozici jen Praha. Revolt funguje i v době rozšíření onemocnění COVID-19, což znamená, že byste se měli mít na pozoru. Dodržujte veškeré hygienické zásady a ostatní doporučení, aby se šíření co možná nejvíce zabránilo.

Cena a specifikace koloběžek

Pokud se rozhodnete pro zapůjčení elektrokoloběžky Revolt, tak prvně zaplatíte 25 korun za odemčení. Každá minuta provozu vás poté stojí 4 Kč, v případě, že půjčku pozastavíte, tak 0,5 Kč. Revolt má k dispozici také speciální balíčky, kdy vás jedna minuta na koloběžce může vyjít na pouhých 2,66 Kč. Maximální rychlost koloběžky je omezena na 25 km/h, maximální dojezd je poté 30 km. Výkon motoru je 250 W a nostnost 130 kg. Pro řízení elektrokoloběžek musíte mít více než 18 let. Při jízdě na koloběžce je nutné dodržovat veškeré dopravní předpisy a hlavně musíte dbát na vaši bezpečnost. Zároveň je nutné koloběžky parkovat zodpovědně.