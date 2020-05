V posledních letech a měsících se rozšířil fenomén se jménem elektrické koloběžky. Elektrickou koloběžku si můžete bez problémů zakoupit, k dispozici je hned několik druhů od různých značek. Na vás už poté je, abyste si jen vybrali tu, která bude vyhovovat vašim potřebám. Ceny těchto koloběžek však startují okolo deseti tisíc korun, což není úplně tak levná investice. Pokud chcete ušetřit a zároveň víte, že byste elektrokoloběžku nevyužívali každý den, můžete si ji zapůjčit. V České republice k zapůjčení elektrické koloběžky můžete využít službu s názvem Lime. Jak si půjčit elektrokoloběžku Lime a další spoustu detailů se dozvíte v následujících řádcích.

Aplikace Lime

Pokud si chcete elektrokoloběžku zapůjčit, tak je nutné, abyste tak učinili v rámci aplikace Lime. Tuto aplikaci můžete zcela bezplatně stáhnout pro iOS na App Storu, v případě Androidu poté na Google Play. Po stažení je nutné, abyste do aplikace zadali vaše telefonní číslo, a poté e-mail, jméno a příjmení (popřípadě se můžete propojit přes Facebook). Poté, abyste mohli aplikaci používat, tak je nutné, abyste ověřili svou e-mailovou adresu pomocí zprávy, která vám na něj přijde. Po potvrzení už je používání celé služby velmi jednoduché – na mapě si najdete koloběžky (či kola) v okolí, přijdete k ní, naskenujete QR kód (anebo zadáte číslo). Poté už se můžete vrhnout na vaši jízdu. Jízdu můžete „pozastavit“ zaparkováním koloběžky (i nadále však za ni platíte), na konci jízdy stačí jízdu ukončit a koloběžku zaparkovat.

Kde je Lime dostupný?

Lime je bohužel prozatím v České republice dostupný jen v Praze. Co se týče ostatních míst na světě, tak jsou elektrické koloběžky a kola Lime dostupné všeobecně ve větších městech. Co se týče našich sousedů, tak Lime najdete například v Polsku ve Varšavě, Vratislavi a Poznani. V Německu je měst, kde je Lime dostupný, více než 10, v Rakousku v Linci a Vídni. Na Slovensku byste bohužel Lime hledali marně. Pokud se chcete dozvědět, kde všude je Lime k dispozici, tak klepněte na tento odkaz. Na těchto stránkách můžete také hlasovat o tom, kde by se měl Lime dále rozšířit. Berte však v potaz, že v momentální situaci je kvůli nadměrného výskytu onemocnění COVID-19 půjčování koloběžek pozastaveno.

Cena a specifikace koloběžek

Co se týče cen v České republice, tak vás odemčení koloběžky Lime vyjde na 25 korun. Po odemčení platíte za každou minutu, kterou jedete, 2 koruny. Dojezd koloběžky na jedno nabití je až 35 kilometrů, jedno nabití „z nuly na sto“ trvá celých pět hodin. Maximální rychlost je 25 km/h, motor má výkon 250 W a bezdušová kola mají průměr 20 cm. Při jízdě na koloběžce je nutné dodržovat veškeré dopravní předpisy a hlavně musíte dbát na vaši bezpečnost. Zároveň je nutné koloběžky parkovat zodpovědně – na bok chodníků a všeobecně tam, kde nebudou překážet.