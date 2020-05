Xiaomi představilo nové elektrokoloběžky se zajímavým dojezdem

Ač se u nás elektrické koloběžky zatím příliš nechytají a nějaká masová adaptace přichází spíše povolnějším tempem, v zahraničí je tomu právě naopak a zejména koloběžky od společnosti Xiaomi se v tomto ohledu staly hitem. Zejména model Mi Scooter svým dojezdem a výkonem zaujal celou řadu lidí, kteří se chtěli efektivním a zároveň nenáročným způsobem dopravit například do práce či do školy. Přesto už generace pomalu zastarávala, a tak se čínský gigant rozhodl pochlubit se dvěma novými přírůstky do portfolia.

Společnost Xiaomi je u nás známá sice zejména kvůli svým výkonným a levným mobilním telefonům, ale její portfolio produktů je daleko širší než by se mohlo zdát. Inovativní výrobce se totiž podílí například také na elektrických koloběžkách, které jsou díky své ceně vhodnou alternativou k elektrokolům a nabízí obdobné funkce. Průkopníkem byla v tomto směru zejména koloběžka Mi Scooter, která však vyšla již před několika lety, a tak je čas na menší obměnu. Proto Xiaomi přišlo s dvojicí nových modelů, které mají sérii vrátit zašlou slávu a zároveň fanouškům nabídnout zcela nové možnosti. První model, pojmenovaný Mi Scooter 1S, poslouží jako základní verze a nabídne výkon 300 wattů, dojezd až 30 kilometrů a především výkonný akumulátor o kapacitě 71 Wattů, díky němuž bude nabíjení hračka. Stejně tak nebude chybět barevný displej s ukazatelem rychlosti, stavem baterie a dalšími podstatnými informacemi. Hmotnost celé koloběžky navíc bude činit pouze 12.5 kilogramů, tudíž ji můžete pohodlně složit a dát například do tašky či batohu.

Druhým přírůstkem pak bude mírně vylepšená a objemnější verze Mi Scooter Pro 2, která nabídne sice stejný motor, ale větší akumulátor s kapacitou 474 Whr a dojezdem až 45 kilometrů. Zároveň koloběžka zvládne prudký sklon cesty, a to až 20%. Přenášení tohoto modelu bude ale o poznání těžší, jelikož váží kvůli výkonnější baterii zhruba 14.2 kilogramu. I tak se ale dá koloběžka elegantně složit a při troše štěstí vměstnat například do batohu. Tak či onak, zatím se nabídka Xiaomi rozrůstá o samé zajímavé kousky a nezbývá než doufat, že se brzy společnost pochlubí s cenovkou a především vydáním.