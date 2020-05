Do Google Maps míří další skvělé vylepšení, které pomůže hendikepovaným

Mapy od Googlu již delší dobu nabízejí speciální informace pro hendikepované, které dotyčné informují například o dostupnějším parkování nebo bezbariérovém přístupu. Přesto se u většiny míst dosud tyto detaily zobrazovaly jen sporadicky, což zejména vozíčkáře znevýhodňovalo. Naštěstí však technologický gigant přispěchal s novou aktualizací, která tento nedostatek napraví a seznámí hendikepované uživatele se všemi podrobnými informacemi.

Ač se většina technologických společností v čele s Googlem chlubí transparentností a vstřícností co se týče znevýhodněných uživatelů, jen málokteré z nich svá stanoviska a sliby opravdu dodržují. Například v případě map od Googlu řada hendikepovaných dosud bojovala s nepřesnými informacemi o tom, zda je dané místo bezbariérové a zda se mohou vůbec bez pomoci dostat do budovy. Naštěstí však společnost stížnosti vzala v potaz a přišla s novou aktualizací, jež přináší celou řadu novinek a funkcí, které usnadní život vozíčkářům i jinak indisponovaným lidem. Po zapnutí funkce Accessible Places se tak zvýrazní podniky s dostupným parkováním, záchody uzpůsobenými hendikepovaným či speciálním vchodem, kterým se mohou dotyční do budovy dostat.

Ne, že by snad podobné informace nebyly v Google Maps dostupné ještě před aktualizací, ale z velké části byly pohřbené pod dalšími, méně důležitými detaily a vývojáři si dali za cíl udělat z nich prioritu. Nově se tak jednotlivá místa zvýrazní a v případě zájmu uživatele je možné i zanechat recenzi či ohodnocení, jenž ostatním hendikepovaným napoví, jak moc jsou poskytnuté informace přesné a zda popis odpovídá realitě. Pokud byste si tedy chtěli tuto funkci vyzkoušet, není nic jednoduššího než poklepat na osobní profil v aplikaci, zamířit do nastavení, zvolit položku Accessibility a nakonec zapnout možnost Accessible Places.