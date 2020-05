Do Google Maps míří další skvělá novinka, která vám usnadní setkávání s přáteli

Ani v době koronavirové nebrzdí Google s vylepšováním svých Map. Do své iOS a Android aplikace totiž nyní uvolnil zajímavou novinku, která potěší všechny uživatele využívající aplikace ke sdílení své polohy s okolím. Právě to je totiž nyní mnohem jednodušší.

Fotogalerie google maps sdileni polohy 1 google maps sdileni polohy 2 google maps sdileni polohy 3 google maps sdileni polohy 4 Vstoupit do galerie

Spousta z vás možná ani neví, že lze přes Google Maps poloha vůbec sdílet. To proto, že byl tento prvek prakticky až do nynějška relativně skrytý a tudíž nepříliš využívaný. Vzhledem k tomu, jak široké využití má a jaké možnost nabízí je to však celkem škoda. To si nyní uvědomil i Google a prvek pro sdílení polohy umístil do popředí jakožto klasické plovoucí tlačítko hlavní nabídky podobné například tlačítku pro spuštění navigace. Jakmile jej uživatel použije, otevře se mu sdílecí rozhraní nabízející jak seznam kontaktů, se kterými může svou polohu sdílet, tak i náhled toho, jak bude sdílení vypadat. To lze označit svým způsobem za zcela standardní, jelikož zkrátka na mapě zvýrazní polohu uživatele vcelku velkým bodem označeným jeho jménem. Příjemné je i to, že kromě jména Maps prozradí i stav baterie jeho telefonu, kvůli čemuž pomohou předejít nejrůznějším problémům souvisejícím s vybitým telefonem. Uživatel, který sdílení polohy přijme, se totiž bude moci logicky na ukončení sdílení kvůli vybití baterie připravit.

I tentokrát bohužel platí, že update rozšiřuje Google postupně po celém světě a tudíž jej v současnosti ještě váš iPhone nabízet nemusí. Ani nám v redakci nebyl v době psaní tohoto článku nabídnut a to ani na jednom dostupném iPhonu. V takovém případě však bohužel nezbývá nic jiného než čekat na to, kdy se tak stane. Vynutit aktualizaci totiž bohužel nelze.