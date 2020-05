Práce Applu na AirPods schopných monitorovat vaše zdraví pokračují

S monitoringem zdraví by vám nemusely již zanedlouho pomáhat jen Apple Watch. Podle čerstvé zprávy asijské publikace DigiTimes totiž Apple hodlá nasadit senzory potřebné pro tuto funkci i do budoucí generace AirPods, přičemž nyní již dokonce začal jednat s jejich výrobcem. Tím by se měla stát tchajwanská firma ASE.

Přestože zdroje DigiTimes přímo neuvádí spojitost mezi měřením zdravotních funkcí a senzory pro AirPods, je víceméně jisté, že zde je. Senzory by totiž měly být podle zdrojů světelné a částečně by tedy mohly fungovat na principu těch, které používá Apple u Apple Watch. Namísto vyzařování by však měly světlo přijímat a následně záznam analyzovat buď interně nebo přes výpočetní výkon iPhonu. Už v tuto chvíli se sice prakticky jasné, že vzhledem k velikosti AirPods se nedají v tomto směru očekávat zázraky, avšak podle informací z minulých týdnů a patentů se zdá, že minimálně srdeční činnost by nové AirPods tímto způsobem měly zvládnout monitorovat. Vedlejším bonusem nasazení nových senzorů by pak mohlo být ještě lepší rozpoznání vložení či vyjmutí z ucha.

Dlouhé čekání

Jak již bylo zmíněno výše, zprávy o sluchátkách AirPods schopných monitorovat elementární zdravotní funkce uživatelů se na veřejnosti objevují již dlouhé měsíce. Spousty z nich se například objevily i loni před březnovým představením druhé generace AirPods, která však byla ve výsledku spíše zklamáním, jelikož nepřinesla prakticky nic, co jí bylo předpovídáno. Zda tomu bude letos jinak však ukáže až čas. Odhalení nové generace bezdrátových sluchátek z dílny Applu bychom se měli koneckonců dočkat do konce roku.