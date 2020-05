Apple začal ve velkém vyrábět AirPods Pro ve Vietnamu

Před zhruba rokem začal Apple kvůli obchodní válce USA s Čínou pokukovat po novém útočišti pro některé své dodavatele. Kvůli americkým sankcím uvaleným právě na Čínu by se totiž výroba Apple produktů v této zemi nejen zkomplikovala, ale také prodražila. V případě sluchátek AirPods se jako nejvhodnější zemí pro stěhování jevil od prvopočátku Vietnam, ve kterém začal Apple před mnoha měsíci ze zkušební výrobou klasických AirPods, aby zde záhy spustil jejich hromadnou výrobu a výrazně odlehčil čínským fabrikám. K výrobě AirPods nyní přidal i AirPods Pro.

Že se Apple chystá hromadnou výrobu ve Vietnamu rozšířit se v dodavatelském řetězci šuškalo poměrně dlouho, ačkoliv žádné větší indície dlouho nepřicházely. Před nějakým časem tu nicméně proběhly testy výroby AirPods Pro a jak se nyní alespoň podle zdrojů asijského portálu Nikkei zdá, díky jejich úspěchu nyní ve Vietnamu odstartovala jejich hromadná výroba. To ostatně potvrzuje čím dál více uživatelů díky krabičkám AirPods, na kterých nalézají místo obligátního Assembled in China frázi Assembled in Vietnam.

Přesunutí výroby AirPods a potažmo i jiných produktů může být běžnému uživateli naprosto jedno. Jakékoliv obavy ze snížené kvality produktu totiž rozhodně nejsou na místě, jelikož výroba všude po světě podléhá velmi přísným kvalitativním standardům, které Apple striktně kontroluje a jejich nedodržování tvrdě trestá. Dodavatelé si proto na kvalitu dávají velmi dobrý pozor, jelikož se jedině tak vyhnou hněvu ze strany Applu a ukončení spolupráce s ním, která je samozřejmě velmi lukrativní.