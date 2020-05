Bývalý designér Applu chystá vlastní konkurenci HomePodu

Pokud je vám jméno Christopher Stringer povědomé, pak vězte, že se jedná o bývalého dlouholetého designéra společnosti Apple. Stringer firmu opustil v roce 2017 po dvacetiletém působení – on sám důvod nikdy neudal, někteří ale mají za to, že jím byla změna pracovních povinností Jonyho Iva. Po svém odchodu založil Stringer vlastní startup s názvem Syng, a minulý týden přinesl server Financial Times zprávu, podle které má Syng v plánu koncem tohoto roku vydat vlastní chytrý reproduktor pro domácnosti. Produkt by měl konkurovat jablečnému HomePodu.

Reproduktor bude v řadě ohledů jiný než ostatní produkty tohoto druhu, které jsou v současnosti k dostání na trhu. Měl by využívat zcela nový audio formát a pracovat se specifickými technikami, které mají uživatelům přinést požitek z revolučního zvuku. Přijde vám takovýto příslib převratného reproduktoru povědomý? Není se čemu divit. Hned několik zaměstnanců startupu Syng má totiž za sebou zkušenost s prací na HomePodu od společnosti Apple. HomePod se nicméně navzdory všem slibům a očekáváním nesetkal ze strany uživatelů s takovou odezvou, jakou si vedení Applu představovalo. Zatímco s kvalitou zvuku byli uživatelé převážně spokojeni, práce virtuální asistentky Siri byla již o něco problematičtější a HomePod v tomto směru mohl jen stěží konkurovat chytrým reproduktorům od Googlu či Amazonu. Řadě uživatelů navíc přišla cena za HomePod příliš vysoká. Apple ji sice v průběhu tohoto roku snížil, zatím ale není jisté, do jaké míry se toto snížení odrazilo na prodejích. Spekuluje se o tom, že cupertinská společnost možná chystá druhou generaci HomePodů – v této souvislosti se hovoří také o možnosti vydání levnější a menší verze s názvem HomePod mini. Nová generace HomePodů by měla přinést nové a lepší funkce, vylepšené schopnosti Siri a podporu hudebních streamovacích služeb třetích stran. O chystaném chytrém reproduktoru do společnosti Syng zatím nevíme prakticky nic, detaily ale na sebe nejspíš nenechají dlouho čekat.