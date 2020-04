Vývojáři přišli na způsob, jak propojit „hloupá“ zařízení s HomePodem

Chytré domácnosti byly ještě před několika lety utopií a nedosažitelným snem, avšak v dnešní době se jedná o takřka novodobý standard. Ovládat tak světla pomocí hlasu, či si nechat automaticky nastavit budík a přehrát svou oblíbenou hudbu je již normou, na kterou jsme zvyklí. Čím dál častěji se ale objevují i nevýhody podobného propojení, a to zejména v zabezpečení a nedovoleném odposlouchávání, o němž často uživatelé nemají ani ponětí. Na druhou stranu se však ukazuje i další stránka toho všeho, která tkví v tom, že drahá chytrá zařízení nejsou vlastně vůbec potřeba a k efektivní inteligentní domácnosti vám postačí HomePod.

Výzkumný tým složená z vývojářů z univerzity Carnegie Mellon příliš nezahálí a ve spolupráci s pracovníky Applu připravil zajímavý experiment, který poukázal na silné i slabé stránky chytré domácnosti. Podle tvůrců totiž není třeba spoléhat pouze na chytrá zařízení, abychom mohli efektivně naši domácnost ovládat. Autoři totiž vyvinuli speciální technologie Listen Learner, která spoléhá na algoritmy, které se průběžně učí a dokáží uchovávat data o jednotlivých zvucích. Stačí tak v praxi vzít HomePod, jenž na rozezná například zvuk mikrovlnky a automaticky usoudí, že se ohřálo jídlo. Učení pak probíhá buď na bázi interakce uživatele a samotného zařízení, kdy dotyčný předkládá reproduktoru správné odpovědi, nebo se algoritmus pokusí o vlastní tip, který uchová do databáze.

V podstatě tedy experiment jasně naznačuje, že není třeba kupovat celou řadu drahých a kompatibilních zařízení, která často musí připojit na stejnou síť a nechat je mezi sebou komunikovat. HomePod by totiž díky této technologie mohl umět rozeznávat signály vydávány řadovými spotřebiči a na základě nich usoudit, o jaký vstup se jedná. Pochopitelně se nemusí jednat výhradně o jablečný reproduktor, podle autorů lze takto využít takřka jakékoliv chytré zařízení s mikrofonem. Stejně tak by se dal systém aplikovat při rozeznávání jednotlivých členů rodiny, a to nikoliv na základě obličejové rekognice, ale pouhého zvuku kroků. Rozhodně se však jedná o zajímavý pokus, který by potenciálně mohl vyústit v daleko širší adaptaci chytrých domácností a jednotlivých zařízení.