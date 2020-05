Apple spustil výrobu sluchátek AirPods Studio

O tom, že jsou sluchátka AirPods prodejním hitem a nabízí vysokou kvalitu nemá snad již ani cenu polemizovat. Apple si díky tomuto kroku do neznáma před pár lety vydobyl renomé i v hudebním průmyslu a ukrojil si pořádný kus koláče z tržního podílu, což se společnosti v dlouhodobém horizontu jen vyplatilo. To mu však nestačí, jelikož dle zdrojů chystá další bombu, která by měla konkurovat studiovým sluchátkům. Jednat by se konkrétně mělo o náhlavní sluchátka AirPods Studio, jejichž výroba konečně odstartovala.

Ač by se mohlo zdát, že se Apple plně věnuje svým bezdrátovým sluchátkům AirPods, zejména tedy po loňském Pro modelu, podle všeho neusíná na vavřínech a pod pokličkou kutí další příjemné překvapení, tentokrát zejména pro profesionální hudebníky a skladatele. O zařízení AirPods Studio, tedy náhlavních sluchátkách se studiovou kvalitou, se šušká již delší dobu, ale zatím se jednalo více méně o spekulace a nebylo jisté, zda se vůbec někdy v dohledné době jablečná společnost odhodlá k rozhodujícímu kroku. Naštěstí ale představitelé Applu konečně svolili a podle četných zdrojů byla zahájena oficiální výroba, která jen potvrzuje předešlé domněnky o tom, že se AirPods Studio dočkáme již letos v létě či na podzim.

Podrobnějších informací jsme se sice bohužel nedočkali, ale zatím to vypadá, že se máme rozhodně na co těšit. Na výrobě se mají totiž podílet týž dodavatelé jako v případě druhé generace AirPods, tedy například Unitech a Compeq Manufacturing. Otázkou tedy zůstává cena, jež by se měla podle spekulací pohybovat kolem 350 dolarů, a cílová skupina, avšak vzhledem k názvu a účelu bychom si troufli tvrdit, že bude Apple mířit zejména na ambiciózní hudebníky a skladatele, jenž studiová sluchátka využijí. AirPods Studio mají zároveň sloužit jako alternativa k Beats Studio 3 a nabídnou mimo elegantního designu také vyměnitelné nástavce a speciální senzory, jenž detekují natočení hlavy. Nezbývá tedy než doufat, že se sluchátek dočkáme v horizontu několika budoucích měsíců.