Slovensko spustilo na vlastní pěst eKaranténu. Jablíčkáři mají zatím smůlu

K poměrně nečekanému kroku se včera večer odhodlala slovenská vláda v čele s premiérem Igorem Matovičem. Bez schválení ze strany Googlu a Applu totiž spustila vlastní verzi chytré karantény s názvem eKaranténa, díky které již nebudou muset navrátilci do vlasti do státní karantény, která se netěší příliš dobré pověsti. Vláda tak reaguje na kritiku, která se na její hlavu snášela od pátečního odpoledne, na které avizovala hromadné spuštění aplikace. Bez chybějících povolení je nicméně nynější verze eKarantény zatím do značné míry osekaná.

Zatímco s přidáním aplikace do Google Play neměli Slováci větší problémy a tudíž si mohli její spuštění dovolit i bez souhlasu Googlu, v případě App Storu Apple nestal zádrhel. Každá aplikace, která se v něm objeví, totiž prochází složitým schvalovacím procesem, který sice nemusí být příliš dlouhý, avšak pro umístění do App Store je zkrátka nutný. To jinými slovy znamená, že vývojář není schopen de facto lusknutím prstu svou aplikaci do App Store jen tak přidat, jelikož je v tomto směru zcela závislý na Applu. Kvůli tomu je tak eKaranténa na Slovensku dostupná zatím jen pro uživatele s androidími telefony. Matovič se dále nechal slyšet, že bude navíc eKaranténa funkční zatím jen na hraničním přechodu Berg, který se nachází na periferii Bratislavy. Využitelnost chytré karantény je tedy zatím dost mizerná, za což si vláda vysloužila po včerejším oznámením další kritiku. Premiér nicméně přislíbil, že se na přidání dalších přechodů pracuje.

Je to bezpečné?

Rozhodnutí slovenské vlády lze považovat do jisté míry za kontroverzní. Je sice pravdou, že jím chce Slovákům pomoci v příjemnějším návratu domů, na druhou stranu toho však chce docílit přes neověřenou aplikaci, která se netají tím, že je určena de facto pro jejich špionáž. Přestože se dá očekávat, že byla vyvinuta v souladu s pravidly Google Play, může teoreticky obsahovat určité prvky, které už jsou pro tento obchod za hranou (například právě více sledovacích možností než je možné) a kvůli kterým by se do nich nedostal. Totéž v bledě modrém můžeme říci i o práci s daty a tak podobně. Ani tyto věci totiž zatím nejsou absolutně ověřeny Googlem a tak se může teoreticky stát, že s nimi bude nakládáno nestandardně – tedy minimálně z pohledu Googlu. Zkrátka a dobře – neexistuje žádná záruka toho, že je aplikace zcela košér a uživatelům tak nezbývá nic jiného, než věřit bezmezně vládě. Jakmile Google aplikaci schválí, na věrohodnosti nicméně nabude.

Co se týče pravidel, které jsou pro využívání eKarantény nutné dodržovat, je to samozřejmě neustále zapnutý telefon s aktivním internetem buď přes WiFi nebo přes mobilní data. Dále je nutné mít neustále aktivní aplikaci (stačí samozřejmě na pozadí), povolit aplikaci přístup k polohovým službám (přes data z nich je poloha kontrolována), dále povolit aplikaci přístup k fotoaparátu za účelem vyfotografování tváře jedince v karanténě, dále povolené notifikace a v poslední řadě povolení přístupu k fotoaparátu za účelem biometrie. Jedná se tedy o opravdu velké množství dat, která o vás bude vláda skrze váš telefon za účely kontroly schopná shromáždit. Kvůli tomu se tak nabízí otázka, kolik lidí bude na něco podobného vůbec ochotné přistoupit – tím spíš v době, ve které je soukromí vyvažováno zlatem. Na druhou stranu, za nedodržení pravidel hrozí pokuta do výše 1000 euro.