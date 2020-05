Chytrá karanténa nefunguje: Slovenskou vládu překvapilo, že jí Apple neschválil za 24 hodin aplikaci

Slovensko má jeden z nejnižších počtu nakažených koronavirem covid-19 v rámci Evropské unie, na druhou stranu je to dáno tím, že má nejpřísnější podmínky pro fungování občanů. Mimo jiné musí každý Slovák nebo cizinec vracející se do SR ze zahraničí do takzvané statní karantény, kdy je odvezen do zařízení, ve kterém čeká, až bude otestován na covid-19 a následně čeká, až bude test negativní. Z pravidla toto čekání trvá celkem 3 až 4 dny. Vtip je v tom, že například sestra našeho programátora, která dělá stevardku na zaoceánské lodi a trvalý pobyt má v Bratislavě, dojela na hraniční přechod v Rusovcích (část Bratislavy) a odtud ji police odvezla do karantény do Popradu, odkud ji bylo sděleno, že má dorazit zpět do Bratislavy jak chce, ale nikdo ji zpět nepoveze. (oficiálně je sice garantováno, že jí odvezou zpět, avšak v reálu byla situace zcela jiná).

Právě těmto problémům měla zabránit takzvaná chytrá karanténa, která má fungovat na principu aplikace, jejíž čárový kód (QR kód) si naskenuje z mobilu navrátilce Policie SR při vstupu na území země a následně je díky tomu možné monitorovat, zda navrátilec skutečně dodržuje nutnou čtrnáctidenní karanténu ve svém domově. Díky chytré karanténě se tak dalo vyhnout statní karanténě. Vláda SR v čele s premiérem Matovičem avizovala, že by služba měla fungovat od pátku 22. 5. 2020 od 15:00. Problém je v tom, že to avizovala bez jakékoli možnosti, aby mohla funkčnost služby zajistit – tedy samozřejmě v případě, že bude aplikace schválena do příslušného termínu.

Aplikaci dle informací z oficiálního slovenského webu vlády věnovaného covide-19 korona.gov.sk otestovali, a tedy odeslail ke schválení stát až 21. 5. 2020 (tisková zpráva sice informuje nadpisem na webu o této informaci, ale bohužel proklik je nefunkční, tedy tiskovku nelze otevřít). Po 10 letech, co se věnuji společnosti Apple na denní bázi, mohu s klidným svědomím říct, že neznám aplikaci ani vývojáře, kterým by Apple schválil aplikaci za 24 hodin. Sám Apple upozorňuje, že schvalování trvá několik dní.

Bohužel, vláda SR informovala občany o tom, že od 15:00 dnes, bude vše funkční a lidé mohou cestovat na Slovensko zpět bez toho, aniž by museli do státní karantény. Důsledek toho, co se stalo jsou nyní zablokované hranice s Rakouskem, kde čekají lidé na to, až bude možné aplikaci využívat, což bude však s největší pravděpodobností možné nejdříve v pondělí. Výsledek tohoto kroku je antikonfliktní tým na hranicích země a spousta naštvaných občanů. Přitom stačilo tak málo – například napsat do tiskové zprávy, že schválení aplikace je plně v kompetenci Applu a spuštění bude možné, až bude aplikace schválena. Nic takového se však nestalo, což si slovenská vláda užije plnými doušky v následujících hodinách a dnech. Premiér se nicméně na svém soukromém Facebooku ohání tím, že lidé měli sledovat oficiální stránky ministerstva a další důvěryhodné zdroje a nikoliv počítat s 15. hodinou, kterou samotná vláda částečně rozporovala. Rozumíme, že IT odobníci placeni z daní občanů SR netuší, jak dlouho trvá schvalování aplikace ze strany Applu a Googlu, příště se na nás tedy můžete klidně obrátit.