V novém kampusu Applu v Austinu se objeví i gigantický hotel

Jablečná společnost je v mnoha ohledech přehnaně ambiciózní a když už se do něčeho pustí, tak pořádně. Ať už se to týká služeb, nových zařízení nebo snad dalších projektů, Apple na sobě rozhodně nešetří. To se konec konců týká i kanceláří, které bývají mnohdy nadstandardní, luxusní a vzhledem k ostatním společnostem takřka bezkonkurenční. Technologický gigant chce pro své zaměstnance zkrátka jen to nejlepší, což se projevuje také při stavbě nového kampusu v Austinu, jenž má stát miliardu dolarů. Právě toto nové sídlo totiž obsáhne také hotel o 192 místnostech.

Zatímco většina firem škrtá kde se jen dá, propouští zaměstnance a hroutí se aktuální nepříznivé situace, Apple chopil příležitost za pačesy a pustil se do dalších extravagantních projektů, které by zlí jazykové mohli označit vzhledem k okolním podmínkám za zbytečné. Jedním z nich je také rozestavěný gigantický kampus v Austinu, jenž má kalifornského giganta stát přes 1 miliardu dolarů. Na něm společnost pracuje již nějakou dobu a stále není spokojena s výsledkem. Z tohoto důvodu se Apple rozhodl k poměrně náhlému kroku, a to rozšířit kampus o obrovský hotel, jenž bude čítat 192 místností a šest podlaží. Dohromady tak jen samotný hotel obsáhne rozlohu necelých 7 tisíc metrů čtverečních, čímž se může pochlubit jen málokterá společnost.

Ač se může zdát vzhledem k pandemii koronaviru tento krok jako zbrklý a v mnoha ohledech zbytečný, má své opodstatnění, které chválí i celá řada konzultantů a analytiků. Podle nich se totiž korporátní svět drasticky změní a cestování sem a tam kvůli jednomu obchodnímu jednání nebude tak časté jako kdysi. Proto je rozhodnutí Applu vystavět hotel pro dalších případné zaměstnance poměrně nadčasové a především prozíravé. Další technologičtí giganti jako je Facebook, Google a Microsoft mají totiž brzy následovat a u jablečné společnosti se v tomto ohledu inspirovat. Konec konců, není divu, samotný kampus pojme na 5 tisíc zaměstnanců a díky další výstavbě se toto astronomické číslo může rozšířit až na 15 tisíc osob.