Apple na návrat svých zaměstnanců do kanceláří příliš nechvátá

V posledních dnech jsme informovali o tom, že má Apple v plánu nahnat zaměstnance do kanceláří co nejdříve a postarat se o to, aby komunikace a workflow fungovaly jako v době před pandemií. Jedná se o vcelku logické rozhodnutí, které společnost odůvodňuje tím, že řada pracovníků nemůže z domova efektivně fungovat a pracovat například na prototypech nebo chystaných produktech. Přesto to ale vypadá, že byly dramatické zprávy o rychlém návratu zaměstnanců poměrně nadsazené a přehnané. Ač se technologický gigant k těmto krokům postupně uchyluje, na nic údajně nechvátá a jednotlivé kroky bude podnikat pomalu.

Před pár dny to pomalu vypadalo, že Apple zahájil první fázi návratu zaměstnanců do kanceláří a zbytek podřízených bude brzy následovat. Podle oficiálních zdrojů jablečné společnosti se ale jedná o zavádějící informace, které mají pouze vytvořit iluzi jakéhosi závodu o to, kdo z technologických gigantů dříve nažene zaměstnance zpět do práce. Nic takového se ale údajně neděje a Apple naopak trpělivě vyčkává a chce, aby vše proběhlo hladce a postupně. Stejně tak se interní zdroje společnosti rozhovořily o údajné červencové druhé vlně, která měla posloužit jako hnací motor a pomoci zbytku zaměstnanců v návratu do každodenního režimu před pandemií. Jedná se ale o kachnu a žádný červencový termín zmíněn nebyl, ba právě naopak. Podle Applu se jedná o nadmíru optimistické datum, které je takřka nemožné splnit. Rychlost návratu k normálu navíc neurčuje korporace, nýbrž samotný virus.

Vypadá to tedy, že Apple své manažery nijak neurguje a naopak jim dává čas na to, aby zvážili individuální možnosti svých podřízených a podpořili je nejen v práci z domova, ale i při návratu do pracovního procesu. Ač jsou tedy informace o rozličných fázích a vlnách pravdivé a správné, společnost s žádnými přesnými daty nevyrukovala a naopak si dává pořádně na čas. Nutno však zmínit, že se jedná pouze o novinky týkající se kancelářských zaměstnanců. V případě maloobchodů Apple postupuje zcela jiným tempem a naopak se snaží otevřít obchody co nejrychleji, což je vzhledem k odbytu produktů a zařízení vcelku logické řešení. Uvidíme, kdy se gigantický Apple Park a další kampusy po celých Spojených státech opět začnou plnit.