Studenti mají bizarní problém s formátem fotek z iPhonů, učitelé je kvůli němu hodnotí pětkami

U všech novějších iPhonů najdete v nastavení aplikace Fotoaparát možnost pro změnu formátu, do kterého bude zařízení fotit. Zatímco u starších modelů jste mohli fotit jen do formátu JPG, který Apple označuje za Nejkompatibilnější, tak u novějších zařízení máme k dispozici také formát s názvem Vysoká efektivita, který fotografie ukládá ve formátu HEIC. Lidé, kterým nejsou moderní technologie cizí, určitě s otevřením novějšího formátu HEIC nemají sebemenší problémy. Ukázalo se však, že některým studentům ve Spojených státech amerických, dokázal formát HEIC pěkně zavařit. Byla jim totiž udělena nedostatečná, a to právě kvůli tomu, že se studentům do systému pro zpracování obrázků nepodařilo vysoce efektivní formát HEIC nahrát.

O této zprávě informoval magazín The Verge. Ve Spojených státech amerických studenti odevzdávají své práce prostřednictvím tzv. AP exams, což je jakýsi temnější „standard“. Student má svou práci psát vlastnoručně na papír, a poté tento papír vyfotit svým mobilním zařízením. Vyfocenou práci nakonec musí student odeslat ke kontrole – a právě v tomto případě nastává problém. Bohužel pro studenty, kteří využívají iPhone, systém AP exams nepodporuje novodobý formát HEIC, a to i přesto, že se stává čím dál tím rozšířenějším a dřív nebo později rozhodně „přebije“ starý a neúsporný formát JPG. Údajně se do této situace dostalo hned několik tisíc studentů, kteří bohužel svou práci nemohli odevzdat a jejich zkoušení tak skončilo neúspěšně.

Anketa Je v tomto případě chyba ve studentech, anebo v systému? Chyba je ve studentech. 20,34 % Chyba je v systému, který obrázky zpracovává. 79,66 %

Tato situace je samozřejmě minimálně k politování, je však ale nutné podotknout, že formát HEIC nativně podporují všechna jablečná zařízení, stejně tak jako operační systém Windows, jenž se podpory HEIC dočkal v jedné z posledních aktualizací. Otázkou tedy je, zdali náhodou není chyba na straně zprostředkovatele systému, který slouží k odesílání hotových prací v podobě fotografií. Do stejné situace se zajisté mohou dostat i žáci v českých či slovenských školách. Učitelé totiž dost možná nebudou schopni formát HEIC otevřít, a tak bez kompromisů práci označí za nedostatečnou i přesto, že je problém na jejich straně. V iOS či iPadOS však naštěstí pořád máme k dispozici možnost změny na formát JPG, a tak se dá zbytečným problémům předejít. Pokud chcete formát fotografií změnit z HEIC na JPG, tak přejděte do Nastavení -> Fotoaparát -> Formáty, kde zaškrtněte možnost Nejkompatibilnější. V případě, že už máte fotografie vyfoceny v HEIC a nemůžete je znovu vyfotit, tak je samozřejmě lze převést. Jak na to se dozvíte v tomto článku.