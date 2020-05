Fotoaparáty iPhonů se budou v budoucnu ještě více spoléhat na umělou inteligenci

Jablečná společnost je jedním z předních technologických gigantů, kteří zcela spoléhají na pomoc umělé inteligence a vidí v této dvousečné zbrani výraznou výhodu. Ač se Apple pokoušel aplikovat a integrovat AI na softwarové úrovni již mnohokrát, vypadá to, že se snaží celou záležitost povýšit na zcela novou úroveň a vytvořit hardware tak, aby ho mohla řídit výhradně umělá inteligence. První vlaštovkou v tomto ohledu mají být nové kamery u iPhonu, které by nově nespoléhaly pouze na Neural Engine, ale samy by se staraly o dokreslování a strojové učení.

Co si budeme povídat, Apple je v otázce umělé inteligence poměrně ambiciózní a nejednou se představitelé společnosti chvástali budoucností, kde bude AI řídit drtivou většinu aspektů našich životů. Od tohoto bodu jsme sice ještě docela daleko a pár let si pravděpodobně počkáme, ale to neznamená, že jablečná společnost nemá za lubem další zajímavé plány. Jedním z nich je například integrace AI přímo do fotoaparátů a kamer. Díky tomu by hardware nemusel spoléhat na výpočty a dokreslování pomocí Neural Enginu zabudovaného do procesorů A-Series, ale strojové učení by obstarával sám. Alespoň o této skutečnosti hovoří nejnovější zpráva Sony, která slouží jako hlavní dodavatel kamerových senzorů.

Hlavním a vůbec prvním produktem s přímo zabudovanou technologií umělé inteligence by měl být senzor IMX500, který nespoléhá na externí hardware a místo toho si vše dělá sám. Zároveň se díky tomuto kroku omezí nutnost přeposílat data přes několik zdrojů, kvůli čemuž může být finální výsledek nepřesný a kompromitovaný. Stejně tak se zvyšuje bezpečnost a snižuje nutnost na výkon výpočtového hardwaru. Místo konstantního přepočítávání a přehodnocování dat se tak celý proces odehraje jen a pouze v kameře, což uživateli zajistí okamžitý výstup. Tak či onak, senzor IMX500 má být prozatím doménou profesionálních kamer a bezpečnostního příslušenství, které se stará například o rozpoznání obličejů nebo dohled na průmyslovou síť. I tak bychom se ale v dohledné budoucnosti mohli této technologie dočkat i na iPhonech a užít si veškeré nové přelomové funkce, které výhradně usnadní používání.