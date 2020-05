Apple má zřejmě plán, jak zlikvidovat androidí konkurenci. V jeho hlavní roli je nový iPhone SE

Dlouho očekávaný a v recenzích opěvovaný iPhone SE nabízí takřka neuvěřitelný poměr cena/výkon a zařadil se na seznam nejlepších letošních telefonů. A není divu, je poměrně kompaktní, elegantní, moderní a ač si zachovává design iPhonu 8, ve funkcích a výkonu se téměř vyrovnává mnohonásobně dražším konkurenčním smartphonům. Zároveň se jedná o prozatím nejdostupnější a nejlevnější telefon ze stáje Applu, který si můžete pořídit již za 399 dolarů, tedy necelých 13 tisíc korun. Jablečná společnost navíc údajně přemýšlí nad tím, že pořádně ostatním výrobcům zatopí ještě víc a cenu iPhonu SE ještě sníží. Myslí si to alespoň analytici z Piper Sandler.

Ač se iPhone SE řadí mezi nejlevnější telefony od Applu, například oproti chystanému Pixelu 4a od Googlu stále může svou cenovkou některé potenciální zákazníky odradit. Zatím jablečný smartphone začíná na 399 dolarech, tedy necelých 13 tisících, Pixel 4a zájemci pořídí již za 349 dolarů, což by mohlo věrné androiďáky donutit sáhnout právě po tradičním operačním systému, na nějž jsou zvyklí. Z tohoto důvodu přišel Apple podle analytika Harshe Kumara z investiční banky Piper Sandler se zajímavou taktikou, kdy se vzdá části výdělku ve prospěch nových budoucích uživatelů. Jablečná společnost si zkrátka dala za cíl přetáhnout pár zákazníků Androidu a zlákat na cenu i skálopevné fanoušky konkurenčních značek. A ač by se mohl zdát opak, Apple k tomuto kroku rozhodně má prostředky. Z každého prodaného kusu iPhonu SE má totiž technologický gigant dle analytika 54% zisk, což je o poznání více než u ostatních produktů, kde se marže pohybuje kolem 30.4 %.

Díky dobrovolnému snížení této marže by Apple mohl nastavit lepší ceny a zajistit si tak ještě větší hlad po své novince, která by se rázem stala dostupnější. Kromě toho se jablečné společnosti tento krok vyplatí už jen kvůli tomu, že marže v segmentu služeb, které se v poslední době snaží výrazně zlepšovat, tvoří podle analytika zhruba 65.3 %. Pokud se tedy technologickému gigantovi podaří zaujmout nové uživatele, kteří do ekosystému vstoupí poprvé, má Apple v podstatě vyhráno a v dlouhodobém hledisku na celé situaci jen vydělá. Výrobce se chce zároveň vyhnout obchodní potyčce mezi Spojenými státy a Čínou, která stále trvá a postupně nabírá na obrátkách. Americký prezident Donald Trump se chystá pořádně zavařit hlavně čínskému gigantovi Huawei, kterému zakázal výrobu klíčových čipů a procesorů. Společnost má utrum i v oblasti spolupráce s americkými firmami, bez nichž se Huawei jen těžko obejde. Tak či onak, Apple nechce riskovat další vyhrocení situace, a proto chce diverzifikovat výrobu a rozhodit sítě i do ostatních zemí jako je například Indie. Uvidíme, co vše má jablečná společnost za lubem. Jisté ale je, že iPhone SE je již nyní velkým hitem.