Známe výrobní cenu iPhonu SE 2. generace

Nový iPhone SE 2. generace stojí v základní 64 GB variantě 12 990 korun v Česku, potažmo 399 dolarů v USA (bez daně). Přemýšleli jste však nad tím, kolik zhruba mohou stát součástky, ze kterých je vyroben a kolik zaplatil Apple za jeho sestavení ve fabrikách dodavatelů? Nejste sami. S velmi zajímavým cenovým rozborem se nyní japonská portál Fomalhaut, díky kterému si můžeme udělat o výrobní ceně iPhonu SE 2. generace vcelku slušný obrázek. Hned na úvod však musím zmínit, že výsledná cena komponentů neodráží ani zdaleka celkovou cenu, za kterou je Apple schopen tento telefon vytvořit, jelikož je do ní nutné připočítat i vývoj, marketing a další spoustu věcí.

Japonci bohužel nerozpitvali komponent po komponentu, jak jsme zvyklí například od expertů z TechSights. Ti však zatím se svou analýzou výrobní ceny iPhonu SE 2. generace nepřišli a my si tak budeme muset zatím vystačit alespoň s odhadem Japonců. Ti jsou přesvědčeni o tom, že i díky zkopírování obrovského množství komponentů z iPhonu 8 se podařilo Applu na pouhopouhých 217 dolarů, což je v přepočtu s dnešním kurzem 25,52 korun za dolar zhruba 5538 korun. Skoro by se tak chtělo říci, že Apple telefon vyrábí za zlomek prodejní ceny.

Fotogalerie iphone se 2 ifixit 13 iphone se 2 ifixit 12 iphone se 2 ifixit 15 iphone se 2 ifixit 14 +67 Fotek iphone se 2 ifixit 11 iphone se 2 ifixit 10 iphone se 2 ifixit 9 iphone se 2 ifixit 7 iphone se 2 ifixit 8 iphone se 2 ifixit 6 iphone se 2 ifixit 5 iphone se 2 ifixit 4 iphone se 2 ifixit 3 iphone se 2 ifixit 2 iphone se 2 ifixit 1 iPhone SE 2 iPhone 8 teardown iFixit 1 iphone se zada 5 iphone se zada 4 iphone se zada 3 iphone se zada 2 iphone se zada 1 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass10 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass9 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass8 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass7 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass6 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass5 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass4 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass3 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass2 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass1 iPhone SE 2. generace 39 iPhone SE 2. generace 38 iPhone SE 2. generace 37 iPhone SE 2. generace 36 iPhone SE 2. generace 35 iPhone SE 2. generace 34 iPhone SE 2. generace 33 iPhone SE 2. generace 32 iPhone SE 2. generace 31 iPhone SE 2. generace 30 iPhone SE 2. generace 29 iPhone SE 2. generace 28 iPhone SE 2. generace 27 iPhone SE 2. generace 26 iPhone SE 2. generace 25 iPhone SE 2. generace 24 iPhone SE 2. generace 23 iPhone SE 2. generace 21 iPhone SE 2. generace 22 iPhone SE 2. generace 20 iPhone SE 2. generace 19 iPhone SE 2. generace 18 iPhone SE 2. generace 17 iPhone SE 2. generace 16 iPhone SE 2. generace 15 iPhone SE 2. generace 14 iPhone SE 2. generace 13 iPhone SE 2. generace 12 iPhone SE 2. generace 11 iPhone SE 2. generace 10 iPhone SE 2. generace 9 iPhone SE 2. generace 8 iPhone SE 2. generace 7 iPhone SE 2. generace 6 iPhone SE 2. generace 5 iPhone SE 2. generace 4 iPhone SE 2. generace 3 iPhone SE 2. generace 2 iPhone SE 2. generace 1 Vstoupit do galerie

Jak už bylo zmíněno výše, výsledná cena 217 dolarů za komponenty a montáž, která je mimochodem zhruba o 18 % nižší než u iPhonu 8, se může zdát s ohledem na porovnání s prodejní cenou jak u nás, tak v zahraničí, skutečně nízká. Je však potřeba si uvědomit, jak obrovské částky investuje Apple rok co rok do výzkumu a vývoje (byť samozřejmě v případě SE 2. generace nebyla cena vývoje zaručeně tak velká jako u zcela nových iPhonů), díky kterému mohou tyto produkty vznikat, kolik je nutné platit zaměstnancům pracujícím na těchto projektech, kolik peněz spolkne marketing či jen přeprava telefonů z fabrik k distributorům. Všechny tyto aspekty tak šponují cenu, za kterou je schopen Apple telefon vyrobit se vším všudy, na naprosto jiné hodnoty, které se však zřejmě nikdy přesně nedozvíme. Vyplývá to alespoň ze slov šéfa Applu z roku 2018, který se k podobným odhadům výrobních cen vyjádřil slovy: “Nikdy jsem neviděl průzkum, který by se alespoň částečně blížil realitě.”