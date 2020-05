Apple chystá nálož originálních podcastů, chce jimi bojovat proti Spotify

Zatímco ještě před pár lety se podcasty příliš velké popularitě netěšily, nyní zažívají bez nadsázky zlaté časy. Jejich obliba prakticky po celém světě neuvěřitelně vyrostla, čehož se snaží využít nejeden technologický gigant. A ani Apple není v tomto směru výjimkou.

Vydávání vlastních podcastů může být další zajímavou možností ke zbohatnutí. Myslí si to například i Spotify, které již začalo svou stejnojmennou službu plnit originálním obsahem, který by mu měl zajistit příliv nových platících uživatelů. Aby v tomto směru Apple neujel vlak, začal dle Bloombergu intenzivně řešit nákupy originálních podcastů, které by rád distribuoval skrze svou aplikaci Podcasty. Ty by měly být mimo jiné využívány k propagaci služby Apple TV+, avšak rozhodně nikoliv násilné. Podcasty věnované Apple TV+ by měly být spíše zaměřeny na odkrývání zákulisních detailů, popřípadě rozšíření příběhů jednotlivých pořadů, které by sice ve výsledku s dějem nikterak nezahýbalo, avšak doplnilo by zajímavé detaily, které by jejich skalní fanoušci určitě ocenili.

Aby začala nová forma podcastů Applu fungovat co možná nejlépe, začal údajně Apple hledat člověka, který si vezme celý tento projekt na svá bedra a bude mu udávat směr. Tento člověk by se měl stát druhým nejvyšším z podcastové sekci, kterou v současnosti vede Ben Cave. Ten má pak nad sebou už jen viceprezidenty Applu zodpovědné za chod společnosti, respektive jejích hlavních sekcí. Je otázkou, kdy přesně bychom se mohli první vlny originálních podcastů z dílny Applu na Apple Podcasts dočkat. Je však jasné, že konkurence nespí a tudíž není na jakékoliv vyčkávání s uvolněním obsahu čas. V redakci proto očekáváme launch výhledově maximálně do několika měsíců.