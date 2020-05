Nový jailbreak na iPhony je za dveřmi, vzniká díky chybě jádra v iOS 13.5

Všichni milovníci jailbreaku mohli už minulý rok začít slavit. Ve všech iPhonech od modelu 5S až po X byla objevena neopravitelná hardwarová chyba, která dostala název checkm8. Díky této chybě bylo možné do zmíněných zařízení s prakticky jakoukoliv verzí iOS nahrát jailbreak, a to pomocí velmi jednoduchého procesu. Později se objevila nová verze jailbreaku unc0ver, díky které mohli uživatelé provést jailbreak i na novějších zařízeních, avšak pouze do verze iOS 13.3. Ve včerejších večerních hodinách jsme se dočkali vydání iOS 13.5, ve kterém došlo k přidání několika novinek a k opravě různých chyb, které v minulosti instalaci jailbreaku umožňovaly.

Bohužel, zatímco některé chyby se opravily, tak při opravách nejspíše vznikly další. Na Twitteru unc0ver se totiž objevila informace o tom, že se chystá vydání nástroje unc0ver ve verzi 5.0.0, díky které budou uživatelé schopni provést jailbreak na všech zařízeních, jenž běží na všech momentálně podepsaných verzích iOS – společně s nejnovější verzí iOS 13.5 (či iPadOS 13.5). Možnost instalace jailbreaku na nejnovější iOS a iPadOS 13.5 je možná díky chyby jádra, která byla objevena v tzv. „nultý den“. Za objevením této chyby nestojí nikdo jiný než známý vývojář a hacker, který si říká Pwn20wnd. Pokud jste se nyní o jailbreaku dozvěděli poprvé, tak se jedná o jakousi možnost pro odstranění všech omezení operačního systému iOS či iPadOS. Díky tomu můžete jednoduše měnit jeho vzhled, využívat nové funkce a mnoho dalšího. Nejčastěji se tak děje pomocí známé aplikace Cydia, ve které najdete nespočet různých tweaků (balíčky, které nové funkce či vzhled přidávají).

Tým unc0ver prozatím nezmínil přesné datum, kdy by mělo k vydání nástroje ve verzi 5.0.0 s podporou iOS a iPadOS 13.5 dojít – podle webových stránek se toho však dočkáme velmi brzy. Výše zmíněnou chybu checkm8 využívá další velmi známý nástroj pro jailbreak s názvem checkra1n. Tento nástroj je však schopen provést jailbreak jen na zařízeních s procesory A11 a staršími. Unc0ver má oproti checkra1n další výhodu v tom, že je kromě macOS k dispozici také na Windows a Linux. Pokud chcete proces vývoje nástroje unc0ver 5.0.0 sledovat, tak tak můžete učinit pomocí tohoto odkazu. Momentálně už se provádí poslední testy před zveřejněním, pokrok vývoje je podle zmíněné webové stránky na 90 %.

We are going to release #unc0ver 5.0.0 with support for every signed iOS version on every device using a 0day kernel vulnerability from @Pwn20wnd in sponsorship with https://t.co/l4SDOTDUla very soon. Update your devices to 13.5 and follow our progress on https://t.co/cNIUANaJr2.

— unc0ver Team (@unc0verTeam) May 21, 2020