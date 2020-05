Facebook představil Facebook Avatars: Jak je vytvořit a k čemu slouží

Možná jste si všimli, že se v posledních dnech na Facebooku roztrhl pytel s něčím, co se na první pohled může zdát jakožto Memoji od Applu. Pravdou však je, že se Facebook s Applem rozhodně nespolčil a obě společnosti rozhodně nezačaly spolupracovat. Ba naopak to spíše vypadá, jako kdyby si chtěl Facebook udělat z kalifornského giganta legraci. Do své aplikace totiž Facebook přidal tzv. Facebook Avatars, které svým vzhledem a především poté stylem tvoření silně připomínají jablečné Memoji. Pokud se chcete podívat, jak je můžete nastavit, tak pokračujte ve čtení.

Jak vytvořit Facebook Avatar

Pokud si chcete na Facebooku vytvořit svého vlastního Facebook Avatara, tak je prvně nutné, abyste se přesunuli na hlavní stránku aplikace. Zde poté v horní části klepněte do vyhledávání a vyhledejte termín avatar či facebook avatars. Ve výsledcích poté stačí, abyste klepnuli na možnost Facebook Avatars. Ihned po kliknutí na tuto kolonku se přesunete do rozhraní pro tvorbu avatarů. Prvně vám Facebook zobrazí informace o tom, jak s avatarem můžete být sami sebou, a poté se vám zobrazí info o tom, že lze avatara proměnit ve vlastní samolepky, se kterými lze komentovat. Pro započatí tvorby stačí klepnout na Začínáme. Prvně si vyberete barvu pleti, poté účes, tvar obličeje, pleť, vrásky, oči, obočí, brýle, nos, ústa, vousy, tvar postavy, oblečení a pokrývku hlavy. U většiny možností si můžete samozřejmě nastavit také barvu. Jakmile vašeho avatara dokončíte, tak si jej můžete nastavit jako dočasný profilový obrázek. Poté jej můžete dále sdílet či upravit.

Komentování pomocí samolepek

Jak už jste mohli postřehnout, tak Facebook Avatars slouží především k tomu, abyste nimi mohli vyjádřit své pocity v komentářích. Samozřejmě v tomto případě nemůžete využít tvorbu v reálném čase jako v případě Memoji či Animoji, můžete však využít samolepky – ty jsou velmi podobné těm, které Apple přidal do svého systému před několika měsíci s příchodem iOS a iPadOS 13. Pokud chcete s vaším Facebook Avatarem něco okomentovat, tak stačí u příspěvku klepnout na možnost komentování, a poté vpravo vedle textového pole klepnout na ikonu emoji. Zde už najdete veškeré samolepky vašeho avataru. Kromě toho si zde klepnutím na možnost Upravit avatar můžete avatara rychle upravit.

Nevidíte Facebook Avatars?

V případě, že možnost Facebook Avatars ve vyhledávání nevidíte, tak se ujistěte, že máte Facebook aktualizovaný na poslední verzi. Stačí přejít do App Storu, kde vyhledejte Facebook a popřípadě klepněte na Aktualizovat. Pokud tohle nepomůže, tak vyzkoušejte ještě restart vašeho zařízení. I přesto, že je tato novinka k dispozici již několik dní a byla vypuštěna globálně, tak již z minulosti víme, že nové funkce nejsou vždy k dispozici ihned pro všechny. Pokud tedy váš kamarád Facebook Avatars vidí a vy nikoliv, tak se rozhodně nedivte. Nezbude vám nic jiného, než vyčkat.