Češi začínají kašlat na zabezpečení své elektroniky

Čeští uživatelé upouštějí od veřejných Wi-Fi. Poprvé za několik let také klesl počet lidí, kteří ve svém zařízení využívají bezpečnostní software. Nejhůře stále chráníme své telefony a tablety, ty ale obsahují řadu velmi osobní dat. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společností ESET a Seznam.cz. „Od roku 2016, kdy byl tento průzkum realizován poprvé, stabilně klesá počet Čechů, kteří se k internetu připojují ze stolních počítačů. Naopak se stabilizuje počet uživatelů, kteří se připojují přes telefon a notebook. Letos mírně stoupl počet uživatelů tabletů na 36 %, může to být dáno i současnou situací, kdy se lidé doma připojují i z tabletu, který běžně využívají méně. Zda to tak je či nikoliv prozradí budoucí průzkum,“ říká Miroslav Dvořák, technický ředitel české pobočky společnosti ESET. Notebook pro připojení k internetu aktuálně používá 68 %, stolní počítač 53 % a mobilní telefon 82 % Čechů. Většina uživatelů pro připojení používá vícero různých zařízení.

Poprvé klesl počet zabezpečených zařízení

Ruku v ruce s využíváním internetu by podle expertů mělo jít i zabezpečení zařízení před kybernetickými hrozbami. Letos poprvé klesl počet lidí, kteří nějakou formu softwarové ochrany využívají. „Doposud jsme mohli sledovat narůstající počet zabezpečených zařízení. Rok 2020 představuje přelom. V případě notebooků se vracíme dokonce pod míru zabezpečení z roku 2016. Zatím se jedná o jednotky procent, ale může se jednat o nástup nebezpečného trendu,“ varuje Dvořák.

Podle dat si notebook vloni chránilo 92 % uživatelů, letos tento počet klesal na 90 %. V případě stolních počítačů se snížil na 91 %. Tradičně nejméně pečlivě chráníme telefony a tablety. V případě tabletů je antivirem chráněná dlouhodobě jen polovina z nich. K mírnému meziročnímu poklesu využití bezpečnostního programu došlo i u chytrých telefonů z 59 % na 57 %. „Ačkoli je to mírný pokles, není to dobrá zpráva. Naše telefony často obsahují stejně citlivá data jako počítače. Nejde jen o kontakty nebo fotografie, ale také o aplikace, které používáme. Přitom paradoxně řada bezpečnostních aplikací pro telefony je bezplatná,“ doplňuje Dvořák.

Společnost ESET dlouhodobě upozorňuje na nutnost pořízení bezpečnostní aplikace pro chytré mobilní telefony s operačním systémem Android. Nejběžnější hrozbu pro ně již několik měsíců představuje reklamní malware a falešné aplikace. Rizika zvyšuje také zapojení telefonů do ovládání IoT domácnosti. Z telefonu ovládá chytré doplňky 74 % jejich majitelů.

Češi omezili používání veřejných Wi-Fi

Výrazně se změnil způsob, jak se lidé z mobilních telefonů k internetu připojují. Bezpečností experti dlouhodobě varují před častým využíváním veřejných Wi-Fi, o jejichž bezpečnostních standardech nemá uživatel informace. Letos klesl počet využívání těchto sítí pod 40 %, loni se k nim přitom připojovala polovina uživatelů, především z generace 15-24 let. Třetina uživatelů pak deklaruje, že se k těmto sítím nepřipojuje nikdy. „Vnímání těchto Wi-Fi sítí se zjevně mění. V roce 2016 je využívalo 92 % lidí. Vlastní mobilní data využívají pro připojení dvě třetiny uživatelů. Připojení tak zvaně přes data je nejbezpečnější varianta, jak mimo domov provádět citlivé operace, jako je placení nebo práce se sociálními sítěmi,“ vysvětluje Dvořák.

Ani zálohy nejsou v bezpečí

Bezpečnost je zásadní i u externích médií, které používáme pro zálohování dat. Jejich obsah ale chrání jen třetina uživatelů. Od loňska přibyla jen 3 % uživatelů, kteří ochranu zálohovaných dat řeší. Nejčastěji dbají na fyzickou bezpečnost (tedy místo uložení paměťového média), softwarové či hardwarové šifrování. Dvě třetiny uživatelů uvádějí, že nešifrují, protože neví jak, nebo je to příliš složité.

„Tato starost částečně odpadá u cloudových úložišť, kde v optimálním případě zajišťuje šifrování poskytovatel služby. Tato úložiště využívá 42 % uživatelů a jejich počet dlouhodobě roste. Největší popularitě se těší flash disky a externí paměti. Naopak se upouští od záloh na CD a DVD disky. Využívá je sotva pětina uživatelů,“ říká Dvořák. „Souvisí to i s podporou výrobců, řada počítačů a notebooků už dnes nemá mechaniku pro čtení CD/DVD, takové zálohování tak pro uživatele už není praktické, protože by si musel koupit externí čtečku.“ Průzkum probíhal formou online dotazování, které realizoval Seznam.cz od 6. do 19. dubna 2020 a zúčastnilo se jej 872 respondentů. Vzorek je reprezentativní na uživatele služeb společnosti Seznam.cz starší 15 let, byl vyvážen při kvótách na pohlaví, věk a vzdělání.