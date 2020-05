Apple unikly propagační snímky nových barev Powerbeats Pro, takto budou vypadat

Včera jsme vás informovali o tom, že Apple získal další certifikaci pro upgradovanou řadu sluchátek Powerbeats Pro a proto se dá očekávat, že tuto novinku pošle na pulty obchodů co nevidět. Že lze přesně s takovým scénářem počítat nyní potvrdily zdroje německé stránky WinFuture, kterým se podařily získat oficiální reklamní mky nové generace sluchátek. Ta sice nenabídne po hardwarové stránce žádná vylepšení, avšak dorazí v nových barvách a právě ty si můžeme nyní díky úniku prohlédnout.

Jak můžete vidět v galerii vedle tohoto odstavce, Apple se chystá Powerbeats Pro nabízet ve světle modré, růžové, žluté a červené, přičemž oficiální názvy těchto odsínů mají být Glacier Blue, Cloud Pink, Spring Yellow a Lava Red. Cenovka by měla zůstat u nových barevných variant na stejné úrovni jako je tomu nyní – tedy na 6699 korun. Co se týče odhalení novinky, to by mělo proběhnout na začátku června – možná dokonce hned 1. Jelikož se však jedná jen o nasazení nových barev, je poměrně pravděpodobné, že o něm nebude Apple informovat ani skrze tiskovou zprávu a jednoduše počká, než si novinky uživatelé všimnou.

O nové generaci Powerbeats Pro se začalo spekulovat již relativně dávno právě díky zahájení certifikačního procesu ze strany Applu takřka po celém světě. Velká očekávání související s možným nasazením funkcí z AirPods Pro však záhy vystřídalo zklamání, jelikož má Apple sluchátka podle databází prodávat stále jako Powerbeats Pro 1. generace. Je tedy jasné, že žádné hardwarové novinky nepřinesou a jediné změny “pod kapotou” Apple udělá například kvůli cenovým úsporám či vyvinutí spolehlivějšího komponentu.