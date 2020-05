Příchod nových barevných variant Powerbeats Pro je čím dál blíž

Certifikační maraton Applu týkající se “nové” generace Powerbeats Pro pokračuje. Po USA, Indonésii či Malajsii je nyní jeho hlavním dějištěm Čína, ve které se mu zatím podařilo získat certifikát u institutu MIIT. Spuštění prodeje se tak kvapem blíží, což vás však nemusí příliš vzrušovat. Vylepšení mají být totiž víceméně nulová.

Ještě nedávno si celý svět myslel, že nová generace Powerbeats Pro odkouká nejlepší funkce od AirPods Pro a stane se tak ještě zajímavější sluchátkovou volbou mezi sportovci. Poslední Applem získané certifikace v Evropě však ukázaly, že “nová” sluchátka dostanou jen určité hardawrové změny, které se však nijak neprojeví na jejich funkčnosti. Jediným důvodem certifikačního maratonu je tak velmi pravděpodobně snaha Applu na některé z komponent sluchátek ušetřit či jí nahradit kvalitnější. Proto se budou sluchátka i poté, co se do prodeje dostanou modely označené novými čísly, prodávat jakožto Powerbeats Pro 1. generace.

Jednu drobnost si však v souvislosti se sluchátky Apple přeci jen připravuje. Tou mají být nové barevné varianty, které by měly být alespoň podle dostupných úniků k dispozici co nevidět. Objevit by se mezi nimi měla například světle růžová či světle modrá, přičemž je pravděpodobné, že jen doplní stávající barevnou nabídku, jak tomu bývá u sluchátek od Beats zvykem. Cena pak zůstane zcela určitě na stejné výši jako nyní.