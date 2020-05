Apple chystá u MacBooků malou trackpadovou revoluci

Pokud se podíváme na MacBooky Pro, můžeme říct, že trackpad je dostatečně velký a spolehlivý. I tak by ale mohla přijít na poli trackpadu u jablečné společnosti revoluce. Apple totiž vlastní patent s názvem „Dynamický vstupní povrch pro elektronická zařízení“, který hovoří o celodotykové ploše pod klávesnicí, což zní rozhodně velmi zajímavě.

Byť s trackpadem problémy téměř nejsou, může se stát, že si jej například poškrábete, čímž se dotyková plocha může stát nefunkční. Poté nemůže následovat nic jiného, než nutnost dát MacBook do servisu. Byť poškrábaný Mac nechce nikdo, možné problémy s trackpadem by mohly odpadnout. V patentu se píše o celodotykové ploše pod klávesnicí, přičemž jakmile by se uživatel dotkl konkrétního místa, na ploše by se ukázalo světelné ohraničení, které by snímalo jeho dotyk. Můžeme tedy hovořit o jakémsi „pohyblivém trackpadu“. Vzhledem ke skutečnosti, že by byla plocha doteku ohraničena, byla by anulována možnost nechtěného dotyku kdekoliv jinde na spodní části. V patentové přihlášce rovněž stojí, že plocha by byla schopná indikovat sílu stisku. U světelné oblasti doteku by šla také měnit velikost či její poloha na ploše pod klávesnicí. Samozřejmostí je pak podpora všech známých gest. Na grafické řešení patentu se můžete podívat v galerii na boku tohoto odstavce.

Jako obvykle je ale třeba říct, že Apple vlastní značné množství patentů, na kterých nemusí nikdy začít pracovat. Nicméně je alespoň zajímavé vědět, že společnost nad tímto řešením uvažuje. Jedná se jistě o skvělý nápad, který by si leckterý uživatel ihned oblíbil. Líbil by se vám takto vyřešený trackpad v některém z budoucích MacBooků Pro?