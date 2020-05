Programy od Adobe se dočkaly jarních aktualizací. Co nového přináší?

Minulý rok v listopadu se všichni jableční příznivci dočkali vydání Photoshopu pro iPady. Oproti klasické desktopové verzi však chyběly ve verzi pro iPad určité funkce. Adobe s vydáním ale nechtělo otálet a zavázalo se, že bude aplikaci často aktualizovat a postupně do ní přidávat funkce, které chybí. Postupem času se ukázalo, že Adobe nad svými sliby rozhodně nezanevřelo a vydává aktualizace jak na běžícím páse. Jedné takové aktualizace se Photoshop pro iPady dočkal i nyní. Kromě toho Adobe aktualizovalo také některé desktopové verze jeho programů. Pojďme se společně v tomto článku podívat, co všechno Adobe v rámci tradičního jarního updatu přidal

Prvně se tedy společně podíváme na to, co je nové v aktualizaci Photshopu pro iPady. Adobe v nové verzi toho programu přidalo dvě nové funkce: konkrétně úpravu křivek, a také přizpůsobení citlivosti přitlačení na Apple Pencil. Křivky jsou v Photoshopu určené k tomu, aby pomocí nich mohli uživatelé upravovat vzhled obrázku či fotky. Jednoduše lze pomocí nich změnit kontrast, expozici, saturaci, světla, stíny a další – a to tak, že nedojde k znehodnocení fotografie. Co se týče nové funkce určené pro Apple Pencil, tak si v nové aktualizaci můžete nastavit, jak moc bude aplikace citlivá na přitlačení Apple Pencil. Díky tomu budou uživatelé schopni pracovat se štětcem a dalšími nástroji o mnoho přesněji, než doteď. Adobe dále aktualizovalo svůj program Fresco, ve kterém se uživatelé dočkali dalších nástrojů, například pro rychlý výběr barev a práci se křivkami. Nechybí ani aktualizace pravítka či třeba podpora štětců z Photoshopu.

Jak jsem zmínil v úvodu, tak se aktualizace dočkaly také klasické desktopové aplikace, a to v již tradičním jarním updatu. Konkrétně došlo k aktualizaci Prmiere Pro, After Effects, Audition a Character Animator. Adobe uvádí, že tyto aktualizace jsou určeny především pro zvýšení efektivity a výkonu pro maximální podporu kreativity. Programy Premiere Pro a After Effects se konečně dočkaly podpory ProRes RAW. After Effects, Media Encoder, Audition, Character Animator, Prelude, Premiere Pro a Premiere Rush se dočkaly funkce automatického přepínání zvuku. Konkrétně tato funkce zaručuje automatické přepínání zvuku při připojení sluchátek či dalších zvukových zařízení. Premiere Pro se dále dočkal vylepšeného nástroje Pero s lepší podporou pro bezierovy křivky a větší přesnost. Vylepšení se dočkala také funkce Auto Reframe a uživatelé mají konečně možnost využívat knihovnu Creative Cloud pro sdílení audia. After Effects se dočkal nových funkcí pro vytváření speciálních vrstev či nového stylu kurzorů při využívání masek a tvarů. V Premiere Rush pro iOS mohou uživatelé nově převádět video do formátu 4:5 pro Facebook či Instagram, dočkali jsme se také oficiální podpory pro import souborů z nativních Souborů.