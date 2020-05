Jeden z nejznámějších leakerů prozradil, kdy letos Apple představí nové iPhony 12

Září je pro naprostou většinu fanoušků Applu nejzajímavějším měsícem roku. Právě v tomto měsíci totiž Apple zpravidla představuje světu nové iPhony a další vlajkové produkty, kterými se následných dvanáct měsíců snaží ovládnout prodeje, než na ně naváže novou generaci. Nepsané pravidlo o zářijovém představení se však má letos porušit.

Pandemie koronaviru dolehla velkou silou na celý svět, jehož fungování se bude vracet do normálu jen velmi pomalu. Nejinak je tomu i u Applu, kterému koronavirus zkomplikoval vývoj jeho novinek včetně iPhonů a to podle leakera Jona Prossera dokonce tak výrazně, že je již nyní rozhodnut jejich představení přesunout ze září na říjen – přesněji pak na jeho začátek. Celá událost by tak byla posunuta zhruba o měsíc, jelikož v září využívá Apple pro své Keynotes zpravidla jeho první polovinu.

Posunutí odhalení novinek o měsíc může být zapříčiněno jak zpožděním dokončení vývoje telefonu, tak i problémy s výrobou pramenící právě z pozdního dodání požadovaných schémat dodavatelům. Kvůli tomu tak výroba telefonů odstartuje výrazně později než obvykle a aby Apple toto manko alespoň částečně smazal, raději telefony představí později s tím, že po Keynote budou brzy dostupné, než aby je odhalil v září s tím, že na pulty obchodů je dodá dejme tomu za měsíc či delší dobu. Jisté však je, že ho odsunutí odhalení novinek rozhodně netěší, jelikož se už v září začíná pozvolna rozjíždět nákupní horečka spojená s Vánocemi, ve které je zahození každičkého dne finančně nákladné.

Jelikož se Apple oficiálně k letošnímu odhalení nových iPhonů a potažmo dalších novinek chystaných na podzim nevyjádřil, je nutné brát slova leakera s určitým nadhledem. Na druhou stranu se však Prosserovy zdroje ukázaly v uplynulých několika týdnech jako zřejmě nejpřesnější na leakerské Apple scéně a tudíž není důvod jim příliš tentokrát nevěřit. Až čas nicméně ukáže, kde je v tomto směru pravda.