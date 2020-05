Huami chystá speciální respirátor, bude plně kompatibilní s Face ID u iPhonů

Koronavirová pandemie změnila způsob, jakým žijeme a zasloužila se o celou řadu opatření, která musíme i několik měsíců po vypuknutí nákazy striktně dodržovat. Jedním z nich je například nošení obličejových masek a roušek, které absorbují kapénky a chrání nejen dotyčného uživatele, ale i okolí. Jen málokterá společnost se ale spokojí pouze s šitím textilních masek, a tak se krátce po vyhlášení globální pandemie řada firem i univerzit pustila do výroby nejrůznějších respirátorů disponujících rozmanitými funkcemi a inovativním, nadčasovým designem. Technologický gigant Huami ale překonal všechna očekávání a přišel s maskou, která vyrazí dech nejen uživatelům, ale i konkurenci.

O čínských gigantech jako je Huawei a Xiaomi slyšíme dnes a denně. Přesto však existuje společnost, která je v mnoha ohledech napřed a její produkty jsou nejen nadčasové a dechberoucí, ale také pořádně výkonné a nabízejí funkce, o nichž by si konkurence mohla nechat jen zdát. Jedná se o firmu Huami, která je sice zastíněna svými staršími a většími bratříčky, ale zato má rozhodně co nabídnout. Svou kapacitu jasně předvedla při výrobě nejnovější obličejové masky Amazfit Aeri, která vypadá nejen futuristicky a kyberpunkově, ale zároveň se může pochlubit celou řadou bezpečnostních prvků. Hlavní premisou jsou jak vyměnitelné vzduchové filtry, tak speciální ultrafialové podsvícení, které poslouží jako dezinfekce. Stačí masku připojit přes USB-C, nechat ji pár minut vydechnout a je jako nová. Díky tomu není nutné filtry měnit každých pár hodin, jako tomu je u masek N95, ale pouze jednou za měsíc a půl, alespoň podle slov mluvčího společnosti.

Co bude ale zajímat především uživatelé iPhonů je fakt, že se maska od Huami může pochlubit speciální technologií, jež umožňuje odemykání pomocí Face ID. Obličejová část je totiž průhledná a zároveň neodráží paprsky a nemlží se, díky čemuž čtečka dokáže efektivně rozeznat rysy obličeje. Díky designu je navíc maska poměrně lehká, neomezuje uživatele v dýchání a dokonce je s ní možné i cvičit. Celý koncept má tak pouze dvě výrazné nevýhody, a to tu, že se masky dočkáme až 6 až 12 měsíců. Navíc je zatím nejasné, zda společnost Huami splní všechny bezpečnostní normy a standardy. Vzhledem k zemi původu je navíc vhodné očekávat jistý odpor ze strany západu a především Spojených států, které mají s Čínou vleklé potyčky. Nezbývá tedy než čekat, co z projektu vznikne a jaká nakonec bude cena. Jisté ale je, že si Huami potrpí na co nejnižší ceny, které se pohybují kolem 80 dolarů.