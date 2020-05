Apple mění strategii. Pro TV+ začíná shánět neoriginální oblíbené filmy a seriály

Od spuštění videostreamovací služby Apple TV+ sice uplynulo již více než půl roku, stále však nabízí v porovnání s konkurencí jen velmi málo obsahu. Jelikož je však právě ten nejdůležitějším prvkem streamovací služby, je jasné, že jeho nedostatek jí podráží nohy a brání jí ve větším rozletu. Apple však už přešlapovat na místě nebaví a chce vyrazit do boje proti těm největším z největších.

Podle informací agentury Bloomberg není Apple se současným stavem Apple TV+ příliš spokojený. Z hlediska předplatitelů měla totiž služba v únoru snad jen 10 milionů registoravných uživatelů, přičemž jen zhruba polovina službu aktivně využívala. Zbytek se do ní díky jejímu získání zdarma k Apple produktu sice přihlásil, avšak neoslovila jej a proto jí přestal využívat. Aby tuto nelichotivou skutečnost Apple změnil, začal v tajnosti nakupovat vysílací práva k osvědčeným filmům a pořadům, které mohli lidé vidět na světových obrazovkách v minulých letech. Co přesně má v současnosti Apple zajištěno není v tuto chvíli jasné, avšak zcela evidentně dává tímto krokem sbohem své prvotní vizi služby založené jen na originálním obsahu, a přiklání se k vizi Netflixu č HBO Go. To však není ve výsledku v žádném případě špatně, ba naopak. Zajištění kvalitních neoriginálních snímků totiž jeho službu zcela určitě povznese.

Kdy přesně by mohl Apple začít první neoriginální snímky do Apple TV+ uvolňovat není v tuto chvíli zcela jasné. Dá se nicméně předpokládat, že tento krok okomentuje na některé z chystaných Keynotes, jelikož se bude jednat z jeho strany o skutečně obří změnu, kterou by ještě před pár týdny čekal málokdo. Nezbývá tedy než doufat, že se mu podaří jeho službu zasytit skutečně kvalitním obsahem, který svět přiková k obrazovkám stejně jako se to podařilo Netflixu, HBO Go či dalším streamovacím gigantům.