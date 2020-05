Nová verze Windows dorazí před Vánoci

Microsoft se v minulosti již mnohokrát vyjádřil na způsob, že nechce vytvářet další samostatný Windows, ale místo toho má v plánu udělat z momentální verze jakousi dlouhotrvající platformu, která bude postupně obohacována o nové funkce a vylepšení. Jak technologický gigant slíbil, tak také dodržel a dlouho očekávaný update Windows 10X se kvapem blíží. Až donedávna to skoro vypadalo, že se společnost rozhodla očekávaný přírůstek odložit, avšak podle interních zdrojů to vypadá, že se nové verze dočkáme již před Vánoci.

Je to již pár měsíců, co se Microsoft odhodlal vyjít na povrch s poměrně odvážným tvrzením a příslibem zářné budoucnosti. Oznámil totiž, že nás nečeká již žádná nová přelomová verze Windows, nýbrž spíše větší či menší úpravy a ladění uživatelského rozhraní, které jde ruku v ruce se skládacími zařízeními jako je Surface Neo. Právě pro tento rozkládací laptop z dílny Microsoftu společnost hodlá chystanou verzi operačního systému s názvem Windows 10X uzpůsobit, a to tak, aby byla plně kompatibilní se dvěma displeji. Počítač tak můžete rozevřít jako knihu a na každé obrazovce si zobrazit jiný obsah, popřípadě plochu rozložit jako tablet a užívat si jednolitý displej. Tak či onak, vydání „nových“ Windowsů bylo v nedohlednu a technologický gigant ohledně dalších informací poměrně mlžil. Podle interních zdrojů však Microsoft pilně pracuje na doladění posledních detailů a počítá s tím, že nový přírůstek do portfolia vydá ještě před vánočními svátky.

Platforma se v zásadě příliš neliší od standardních desítek, avšak nabízí ovládání uzpůsobené dotykovým displejům a především se nativně adaptuje na to, zda zařízení používáte na výšku, či na šířku, popřípadě v jakém módu. Ve své podstatě tak byl operační systém Windows 10X vyvíjen výhradně pro Surface Neo, avšak Microsoft počítá s tím, že se podobné hybridy mezi laptopem a tabletem uchytí a stanou se nevyhnutelnou budoucností. Zda se tohoto stylu chytí i konkurence je zatím otázkou, ale jisté je, že to zjistíme již za několik měsíců, kdy se nové verze Windows dočkáme spolu s novým osobním počítačem. Nezbývá než doufat, že technologický gigant nabídne i něco nad rámec aktuálních možností a integruje některou z funkcí i do běžných, standardních desítek.