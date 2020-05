8 nejlepších komplikací pro Apple Watch, které rozhodně stojí za vyzkoušení

Pokud vlastníte Apple Watch, tak jste si už jistě nastavili svůj vlastní ciferník s vlastními komplikacemi. Každému uživateli samozřejmě vyhovuje jiný ciferník a jiné komplikace. Někoho zajímá, jaké je venku počasí, někoho zase informace o jeho aktivitě, a někoho zase informace o zdraví. V nativním systému watchOS je komplikací k dispozici požehnaně, avšak mnoho uživatelů neví, že jsou po instalaci různých aplikací k dispozici i komplikace třetí strany. Pojďme se v tomto článku podívat na X komplikací pro Apple Watch, které by vám neměly chybět.

ActivityTracker

Apple se svými Apple Watch cílí především na to, aby jejich uživatelé zůstali aktivní a zdraví. Jablečné hodinky vám dokáží vcelku velmi přesně zdokumentovat například váš běh, chůzi či jinou aktivitu, je ale velmi nepochopitelné, z jakého důvodu vám nedokáží na hlavní obrazovce zobrazit počet kroků, které jste dnes ušli. Pokud si tedy chcete na Apple Watch nechat zobrazit počet kroků v podobě komplikace, tak musíte sáhnout po aplikace třetí strany. V tomto případě mohu doporučit ActivityTracker, který bere data o krocích přímo z aplikace Zdraví, a poté vám je „promítne“ na obrazovku Apple Watch. ActivityTracker je k dispozici zdarma

Carrot Weather

Na Apple Watch si můžete aktivovat nativní komplikaci počasí, nutno však ale podotknout, že nemusí všem uživatelům vyhovovat – například kvůli toho, že nedokáže zobrazit takové informace, které jsou pro uživatele důležité. Tak stejně to platí i v případě nativní aplikace Počasí pro iPhone, která tuto komplikaci poskytuje. Nativní aplikace jsou sice dobré, ale ne skvělé. V tomto případě se nabízí aplikace Carrot Weather, jenž patří mezi jednu z nejoblíbenějších aplikací pro zobrazení počasí, které jsou k dispozici. Pokud se pro zakoupení této aplikace, která vyjde na 129 korun, rozhodnete, tak ale bohužel komplikaci Apple Watch nezískáte. Tu si musíte zakoupit za další extra poplatek. Tuto aplikaci však mohu z vlastní zkušenosti doporučit!

Things 3

Pokud jste někdy v minulosti hledali aplikaci pro zapisování různých úkolů a připomínek, abyste během dne na něco nezapomněli, tak jste dost možná narazili na placenou aplikaci Things 3. Tato aplikace dokáže mimo své perfektní mobilní verze zobrazit také komplikaci na Apple Watch. Vzhledem k tomu, že vás aplikace Things 3 vyjde na 249 korun, tak je víceméně zbytečné ji kupovat pouze kvůli komplikaci na Apple Watch. Info o této aplikaci a její komplikaci se tak hodí spíše jen těm uživatelům, kteří Things 3 již vlastní. V opačném případě se můžete na aplikaci alespoň podívat, zdali se nejedná o něco, co hledáte.

Shazam

Čas od času se můžete ocitnout v nějaké situaci, kdy potřebujete zjistit, jaká skladba zrovna hraje ve vašem okolí. Zatímco před několika lety jste museli psát do Googlu slova, která jste ze skladby pochytili, tak v dnešní době máme k dispozici Shazam. Díky něj můžete název hrající skladby zjistit snadno a rychle, a to jak na vašem iPhonu, tak také na Apple Watch. Pokud si na váš iPhone Shazam nainstalujete, tak získáte na Apple Watch jednoduchou komplikaci, díky které lze prakticky ihned spustit tzv. shazamování, což je proces pro nalezení oné skladby. Shazam je známý po celém světě, ale málokdo ví, že nabízí i svou komplikaci na Apple Watch,

HeartWatch

Jablečné hodinky disponují vestavěným monitorem srdečního tepu. Nativní komplikace pro zobrazení srdečního tepu sice dokáže váš tep zobrazit, avšak aplikace HeartWatch toho umí ještě o něco více. Kromě toho, že si díky HeartWatch můžete nechat zobrazit momentální tepovou frekvenci, tak je k dispozici také zobrazení nejnižšího a nejvyššího tepu za poslední dobu. Zobrazuje se také průměrný srdeční tep, což je vhodné pro fitness nadšence. Dále vás dokáže komplikace HeartWatch informovat o tom, zdali váš srdeční tep roste, anebo klesá, a to pomocí barvy kolečka v komplikaci – pokud je červené, tep roste, pokud zelené, tep klesá. Aplikace funguje skvěle v každé situaci, vyjde vás na 99 korun.

Just Press Record

Pokud chcete na vašich Apple Watch nahrávat zvuk, tak samozřejmě můžete. V tomto případě ale musíte zbytečně složitě najet do všech aplikací, kde je poté nutné zapnout aplikaci Diktafon a nahrávání spustit. To ale může trvat několik dlouhých sekund, což se nemusí hodit ve všech situacích. Někdy totiž musíte nahrávání spustit jednoduše hned, anebo co nejdříve, abyste nepřišli o nějaký záznam, který potřebujete. S tímto problémem se můžete vypořádat prostřednictvím aplikace Just Press Record. Jak už název napovídá, tak pomocí této aplikace se lze nahrávání zvuku spustit jediným kliknutím.

BatteryPhone

Zatímco na iPhonu můžete úroveň baterie Apple Watch zjistit jednoduše ve widgetech, tak na Apple Watch možnost pro zobrazení baterie iPhonu není. Pokud si chcete jednoduše a rychle na vašich Apple Watch zobrazit stav baterie vašich zařízení, můžete tak učinit jednoduše prostřednictvím aplikace BatteryPhone. Tato aplikace vám stav baterií obou zařízení dokáže zobrazit jak v malé, tak i ve velké komplikaci. Neexistuje snad ani žádná jiná aplikace, která by tohle dokázala a BatteryPhone je tak svým způsobem exkluzivní.

Watchsmith

Snili jste někdy o tom, že by se na vašich Apple Watch mohly zobrazovat různé komplikace v závislosti na tom, kolik je hodin? To znamená, že například ráno by se vám zobrazily určité aplikace, v poledne zase jiné a večer opět jiné? Pokud ano, tak jste právě narazili na zlatý důl. Pro nastavení různých komplikací v závislosti na denní době si můžete stáhnout aplikaci s názvem Watchsmith. Díky ní si budete moci své Apple Watch přizpůsobit jako nikdy předtím. K dispozici je nespočet komplikací a různých nastavení, které se mohou líbit nejednomu uživateli. Aplikace Watchsmith je k dispozici naprosto zdarma a doporučuji ji alespoň vyzkoušet.