Přes iPhone můžete ovládat už i matraci, takto vypadá její nejmodernější verze

Je to již rok, co se inovativní společnost Eight Sleep pochlubila nadstandardní a technologiemi prošpikovanou chytrou matrací The Pod, která slibovala dosud nevídanou kvalitu spánku a především ovládání pomocí dalších chytrých zařízení. Přesto však fanoušci a uživatelé volali po dalších funkcích, jež by dotáhly funkčnost matrace k dokonalosti a zároveň nabídly celou škálu vylepšení. Tvůrci tak neváhali a přispěchali s novým modelem Pod Pro, který navazuje na úspěšného předchůdce a přináší řadu větších či menších změn.

Chytrá domácnost a ovládání světel hlasem je jedna věc, ale inteligentní a adaptivní matrace je věc druhá. Společnost Eight Sleep tuto skutečnost vzala příliš doslova a před rokem přišla s unikátním projektem The Pod, tedy speciální matrací, která nabízela ovládání teploty pomocí iPhonu a další inteligentní funkce, jež výrazně zpříjemnily spánek. Doba však pokročila, a tak se firma pochlubila s vylepšeným modelem Pod Pro, kde nechybí původní funkce a především celá řada novinek. Nechybí tak Active Grid, které nabízí dynamickou úpravu teploty v rozmezí 12 až 44 stupňů Celsia po obou stranách postele, a především možnost spárovat matraci s aplikací Eight Sleep pro iOS nebo Android a aktivně si přizpůsobovat její vlastnosti. Hlavní premisou aplikace je monitorování spánku a jeho jednotlivých složek, jako je například délka, průměrná hodnota, doba než uživatel usne nebo celková kvalita. Systém pak následně sám doporučí optimalizaci spánku a kroky k jeho vylepšení.

Vyhřívání matrace pak funguje na bázi vodních motorů, které pomocí cirkulace regulují teplotu a podle potřeby dokáží v řádu minut měnit vlastnosti matrace. Nový model však disponuje ještě dalšími příjemnými vylepšeními, včetně senzorů, které jsou schopné detekovat vlhkost v místnosti a teplotu, načež přizpůsobí spací prostor okolí. Stejně tak systém bere v potaz venkovní teplotu, na jejímž základě matraci buď vyhřeje, nebo naopak zchladí. A aby toho nebylo málo, nemusíte nově spoléhat na hlasitý a otravný budík. Místo toho vás matrace sama vzbudí pomocí jemných vibrací a funkce Gentle Rise, jež je zároveň schopna postel upravit několik minut před vzbuzením tak, aby se uživateli lépe vstávalo. Třešničkou na dortu je pak monitorování vlivu spánku na zdraví, ať už se jedná o srdce, nebo celkovou vitalitu. Rozhodně se jedná o přínosná vylepšení, která potenciální zájemce možná donutí po matraci sáhnout. Jedinou překážkou pro výraznou část populace je tak stále cenovka, která se vyšplhala na 2 595 dolarů, tedy zhruba 62 tisíc korun, což je na „pouhou“ součást vybavení do ložnice nanejvýš vysoká a z velké části nepříliš dostupná částka.