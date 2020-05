Legendární GTA 5 je nyní pro PC ke stažení zdarma

Pokud aktivně sledujete naši pravidelnou rubriku o hrách zdarma z dílny Epic Games, jistě jste zaznamenali jakýsi trend, který se za poslední týdny a měsíce objevoval. Studio se totiž snaží konkurovat gigantickému Steamu, a tak hráčům servíruje jednu pořádnou pecku za druhou. Tentokrát však představitelé společnosti přišli s něčím, co nečekali ani ti nejoddanější fanoušci. Od nynějška totiž rozdávají GTA 5 zdarma, což potěší zejména milovníky kvalitní kampaně a multiplayeru, který hraje i po 7 letech rekordní množství hráčů.

Kdo by neznal legendární gangsterskou sérii Grand Theft Auto, která doslova tvarovala herní průmysl a má lví podíl na tom, jak dnešní videoherní scéna vypadá. V roce 2013 pak byla série obohacena o prozatím poslední přírůstek, který je dohromady pátý v pořadí. Ač GTA 5 brzy oslaví 7 dlouhých let, jeho sláva neklesá a neuvadá, ba právě naopak. Multiplayer je živější než kdy jindy, Rockstar Games stále tvoří nový příběhový obsah a kreativita samotné komunity dodává hře pořádnou šťávu. Pokud vás však dosud tato legenda míjela a neměli jste s ní čest, máme pro vás skvělou zprávu, která pomůže zahnat veškeré výmluvy a obavy. Herní studio Epic Games totiž rozdává GTA 5 zdarma, a to pro všechny majitele Epic Storu.

Pakliže jste tedy někdo měli chuť popadnout pár střelných zbraní, nasednout do nablýskaného sportovního auta a jít vykrást nějakou tu banku nebo snad postřílet pár gangsterů z okolí, lepší příležitost již pravděpodobně nebude. Ke hraní navíc nepotřebujete žádný extrémně výkonný počítač, vzhledem ke stáří hry vám postačí Windows 7, Intel Core i5 3470 o taktu 3.2GHz či AMD X8 FX-8350 o taktu 4GHz, 8GB RAM a grafická karta NVIDIA GTX 660 o kapacitě 2GB. Máte-li tedy pro strach uděláno a zločin vám není cizí, doporučujeme kvapem zamířit na Epic Store a hru si bezplatně stáhnout. Jen doporučujeme být trpěliví, jelikož je nápor na oficiální stránky a servery obrovský, což způsobuje pravidelné pády a problém s připojením.