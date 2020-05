Mafia 1 se letos dočká remasteru

To, na co mnozí hráči dlouho čekali, se konečně stalo skutečností. Na kanále IGN jsme se před několika hodinami dočkali vydání traileru s názvem Mafia Trilogy. Tohle video neoznamuje nic jiného, než remaster všech tří dílů Mafie. Ano, doopravdy se dočkáme remasteru prvního dílu Mafie, který vyšel již před 18 dlouhými lety! Pokud vám legendární Tommy Angelo a městečko Lost Heaven začalo chybět, tak pomalu žhavte vaše počítače a konzole. Remasterovaná verze s názvem Mafia: The Definitive Edition by měla vyjít již tento rok, a to konkrétně 27. srpna. Již 19. května bychom se však měli dočkat remasterované Mafie 2, společně s uvolněním dalších informací, které se budou remasteru zbylých dvou dílů týkat.

Níže si můžete prohlédnout snímky obrazovky z remasterované Mafie 1 a Mafie 2: