Apple prchá z Číny, chce mimo ní již brzy vyrábět pětinu svých produktů

Jablečná společnost se v posledních měsících ani v nejmenším netajila svými plány, které se týkaly přesunu velké části výroby z Číny do jiných částí světa. Lví podíl na tomto razantním kroku měla obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, avšak v praxi se také ukázalo, že existují i země s levnější výrobní silou a větší kapacitou. V úvahu tak okamžitě přišla Indie, kde ostatně Apple nechává vystavět již několik továren. Miliardová země zároveň zmírnila pravidla pro podnikání nadnárodních korporací, a výrazně tak snížila náklady, které jsou k výrobě zapotřebí. V následujících pěti letech tak jablečná společnost do Indie přesune až pětinu celkové výroby.

To, že se Apple již dlouho chystá přesunout velkou část výroby mimo Čínu je známé poměrně dlouhou dobu. Až donedávna ale nebylo příliš jasné, která země bude mít tu čest a spekulovalo se rovnou o několika asijských státech. Hlavním kandidátem se však stala Indie, která před několika měsíci výrazně zmírnila podmínky pro podnikání zahraničních společností a více otevřela svůj trh zbytku světa. Apple tak nechce být závislý výhradně na Číně, což je vzhledem k politické situaci a nestálé obchodní válce nanejvýš pochopitelné. Dohromady by tak společnost do Indie mohla v příštích pěti letech přesunout až pětinu výroby v hodnotě 40 miliard dolarů. Technologický gigant ale počítá s tím, že drtivá většina těchto příjmů by pocházela z exportu, nikoliv lokálního prodeje.

Nejedná se nicméně o žádné převratné novinky, jelikož Apple vyjednává se státníky již několik měsíců a snaží se zajistit co nejlepší podmínky. V minulosti tak došlo již k několika jednáním mezi představiteli společnosti a jednotlivými politiky a regulátory, kteří na tamní trh dohlížejí. Díky tomu by s Apple mohl stát takřka největším indickým vývozcem a výrazně pozvednout tamní ekonomiku, která začíná strádat. Na pomoc by si pak společnost přizvala své obchodní partnery jako je Foxconn nebo Wistron. Jediný problém tak tkví v několika zbývajících podmínkách, které by se Applu nemusely úplně vyplatit. Vláda ale přislíbila, že udělá vše co je v jejích silách, aby tyto drobné problémy neprodleně vyřešila. Vše má totiž probíhat pod jasně danou iniciativou indické vlády, která pro jablečnou společnost začne platit již 1. srpna. A jako by toho bylo málo, kromě tohoto úspěchu může Apple slavit i to, že se v Indii konečně začal prodávat HomePod, a to po více než dvou letech. Uvidíme, zda se technologickému gigantovi podaří dosáhnout svých cílů během stanoveného období.