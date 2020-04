Překvapivé zjištění: iPhone SE druhé generace se bude vyrábět i v Brazílii

Společnost Apple minulý týden představila svůj nejnovější iPhone SE druhé generace. Jak je u Applu zvykem, zahajuje prodej svého nového modelu v několika vlnách – v současné chvíli je novinka k sehnání ve čtyřiceti zemích po celém světě. Brazílie sice v této první vlně není – iPhone SE 2020 se zde začne prodávat v průběhu následujících týdnů – organizace ANATEL, která je brazilskou variantou federální komunikační komise ale tento týden vydala dokument k homologaci smartphonu. Na dokumentu je ale nejvíce překvapivý fakt, že obsahuje důkazy o tom, že cupertinská společnost plánuje tento model sestavovat právě v Brazílii.

Ve chvíli, kdy společnost Apple představila druhou generaci svého iPhonu SE, se na brazilském webu Applu objevily snímky iPhonu, na kterém se nacházel nápis „Indústria Brasileira“. Ten se používá u produktů, které byly vyrobené lokálně. Apple o něco později zmíněné fotografie z webu odstranil, webu iHelpBr se je ale podařilo získat. Přestože na webu Applu v současné chvíli nenajdeme jediný důkaz o výrobě iPhonů v Brazílii, veřejné dokumenty, související s homologací tohoto modelu, hovoří jasně. ANATEL v příslušných dokumentech zmiňuje pobočku Foxconn Brazil ve čtvrti Jundiaí v São Paulu.

Není to ale poprvé, co bude iPhone sestavován v Brazílii – Apple v pobočce Foxocnn Brazil nechává sestavovat některé ze svých produktů, jako je třeba iPhone XR. Důvodem je snaha o snížení ceny na místním trhu. Letošní iPhone SE patří podobně jako zmíněný iPhone XR k takzvaným vstupním modelům, u kterých je co možná nejnižší cena rozhodně vítána. Brazílie patří mezi země, které u importovaných produktů zavádějí poměrně vysoké daně – výrobky od Applu zde tedy mohou vyjít opravdu draho. Právě z tohoto důvodu se (nejen) Apple rozhodl investovat do místní výroby, která zaručuje výrazné snížení daně na tyto produkty. Cena iPhonu SE druhé generace by v Brazílii měla začínat v přepočtu zhruba na 17 500 korunách. V případě importu by ale tato cena mohla být ještě mnohem vyšší. Zákazníci v Brazílii ale nemusí být nutně odkázáni na tuto cenu – místní autorizovaní prodejci a operátoři často nabízí cenově zvýhodněné produkty. Model letošního iPhonu SE, který se bude v Brazílii prodávat, nese označení A2296 – je tedy shodný s tím, který se prodává v Evropě a Austrálii.