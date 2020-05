Herní ovladač SteelSeries Nimbus+ pro Apple zařízení oficiálně představen, zaujme zejména svou výdrží

Před pár dny jsme informovali o nepovedeném leaku, který způsobila brazilská agentura ANATEL, jež funguje jako jakási alternativa amerického FFC a dohlíží na trh s elektronikou a telekomunikacemi. Ta totiž omylem vyzradila detaily o chystaném gamepadu SteelSeries Nimbus+, jenž má nahradit zastaralý Nimbus z roku 2015. Neoficiální oznámení však spustilo doslova lavinu a celá řada hráčů i fanoušků Applu se začala na nový přírůstek do portfolia společnosti pořádně těšit. Výrobce herního příslušenství ale naštěstí příliš dlouho neváhal a šel s kůži na trh.

Ač počítačoví a konzoloví hráči často označuje jablečná zařízení jako pracovní a nedokáží si představit, že by na nich někdo dobrovolně hrál, opak je pravdou a své iPhonu i iPady využívá celá řada vášnivých milovníků her. Z tohoto důvodu také v roce 2015 přišla společnost SteelSeries s nabídkou, která se neodmítá a představila ovladač Nimbus, kompatibilní takřka se všemi zařízeními od Applu. Od té doby ale uplynula pořádně dlouhá doba a začalo se šuškat o tom, že oba technologičtí giganti pod pokličkou připravují nástupce. Tuto skutečnost prozradil leak, který nedopatřením způsobila brazilská agentura ANATEL, sloužící jako regulátor telekomunikačního trhu. Ta zveřejnila nejen fotky a finální podobu, ale také technické detaily a specifikace, které si pravděpodobně společnost SteelSeries chtěla nechat ještě nějakou dobu pro sebe. Díky této (ne)šťastné události ale vyšla s projektem na povrch a oficiálně oznámila gamepad Nimbus+, jenž má svého předchůdce zastínit.

Designem se ovladač v podstatě neliší od svého bratříčka Stratus Duo, který je však dostupný pouze pro Android a Windows. Svým stylem tak výrazně připomíná DualShock, a to především rozvržením páček a tlačítek, která jsou na rozdíl od Xbox gamepadu v jedné linii. Co se vylepšení týče, společnost SteelSeries rozhodně nezklamala a naopak překonala očekávání. Nimbus+ nabídne o 10 hodin delší výdrž baterie, tudíž se celková herní doba vyšplhá na 50 hodin, a především možnost využít ovládací prvek L3 a R3 jako v případě ovladače od Sony. V praxi to znamená, že můžete na páčku kliknout, a spustit tím tak nějaký požadovaný efekt. Jedinou vadou na kráse je tak cena, o níž jsme polemizovali v předchozím článku. Ta se vyšplhala na 69 dolarů, alespoň tedy v případě objednání z online Apple obchodu nebo oficiálních stránek SteelSeries. Rozhodně se však jedná o příjemný přírůstek do portfolia, který jistě fanoušci ocení. Ovladač podporuje jak iPhone, tak iPad, Mac a Apple TV. Máte-li tedy zálusk na alternativu k DualShocku a Xbox gamepadu, která nabídne o píď delší výdrž a především odlišný design, určitě doporučujeme po Nimbus+ sáhnout.