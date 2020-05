SteelSeries chystá další herní ovladač pro Apple produkty, unikly jeho reálné fotky

Ač obecně panuje názor, že jablečná zařízení nejsou uzpůsobena k hraní a hodí se spíše k práci, stále jsou společnosti, které tvrdí opak a neustále si prosazují svou. Jednou z nich je i výrobce SteelSeries, který má na kontě hezkých pár gamepadů a několik kousků dalšího herního příslušenství, za nějž by se nemuseli stydět ani profesionální hráči esportu. Od vydání posledního ovladače uzpůsobeného také pro zařízení od Applu ale uplynula již nějaká doba, a aby to fanouškům nebylo líto, připravuje společnost další elegantní přírůstek. Tentokrát s názvem Nimbus+.

Pokud jste poměrně nároční a jednou za čas si na iPhonu či Apple TV zapnete i něco jiného než Candy Crush, jistě vlastníte nějaký ten ovladač, s nímž je hratelnost o poznání příjemnější a intuitivnější. Jablečná zařízení ale zájmem ze strany herních společností příliš neoplývají, což se podepsalo i na nedostatku kvalitního a především pak podporovaného příslušenství, které by jistě mnoho fanoušků ocenilo. Naštěstí tu ale máme kromě Microsoftu s jeho ovladačem k Xboxu a Sony s jeho DualShockem 4 i společnost SteelSeries, která se neštítí zabrousit ani do tak uzavřeného ekosystému a v roce 2015 portfolio obohatila o vynikající gamepad Nimbus, jenž byl kompatibilní takřka se všemi zařízeními od Applu. Doba však pokročila, a tak se výrobce rozhodl přispěchat s náhradou, jež bude ještě elegantnější a modernější než předchůdce. Nástupce ponese oficiální název Nimbus+ a na rozdíl od konkurenčního Stratus Duo ponese certifikaci Made for iPhone, která zajišťuje nativní podporu a jasně dané ovládací prvky.

Aby však nedošlo k mýlce, nejedná se zatím o oficiální oznámení ze strany SteelSeries. Gamepad Nimbus+ totiž spatřil světlo světa poměrně předčasně, a to díky brazilskému ekvivalentu FCC, který dohlíží na trh s elektronikou a telekomunikacemi. Regulační úřad ANATEL se tak podělil nejen o sérii fotek a detailních popisů, ale zejména o technické dokumenty, které nastiňují samotné fungování a nejrůznější funkce. Pochopitelně tak nechybí port pro kabel Lightning, elegantní design a především rozvržení tlačítek ve stylu Xbox gamepadu. Nemusíte se bát ani přehršle kabelů, jelikož Nimbus+ staví na bezdrátovém připojení pomocí Bluetooth 4.1 a podporuje iPhone 6 či novější, iPad Air 2, 7. generaci iPodu Touch a obě verze Apple TV, tedy jak standardní, tak 4K. Potěší také LED indikátory a robustní tlačítka, která zvládnou i nešetrné zacházení. Tak či onak ale na oficiální oznámení nebudeme zřejmě muset čekat dlouho. Jedinou vadou na kráse tak může být cena, jež se vzhledem k cenovce předchozího modelu bude pravděpodobně pohybovat nad hranicí 60 dolarů.