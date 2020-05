Zábavná akční hra Crashlands je nyní pro PC ke stažení zdarma

Jako by toho bylo ze strany Epic Games poslední týdny málo, vývojáři nejsou skoupí na hry a nadělují nám další povedené tituly, které nám zpříjemní dobu strávenou doma. Posledním přírůstkem do nabídky je akční adventura Crashlands, která svým vizuálem výrazně připomíná hry z přelomu tisíciletí, avšak na druhou stranu slibuje pekelně zábavnou hratelnost a především spoustu možností a RPG prvků, jenž vás k obrazovce přikovají na desítky hodin.

Na herní scéně je jen málo her, které by efektivně dokázaly zkombinovat více žánrů najednou, aniž by tím výrazně utrpěla kvalita. Naštěstí v tom studio Butterscotch Shenanigans umí chodit a letos nám přineslo další z řady povedených titulů z jeho dílny. Tentokrát se jedná o akční dobrodružné RPG Crashlands, které vás uvrtá do role vesmírného řidiče, jenž nemá na práci nic jiného než doručovat balíky a dohlížet na to, že se všechno zboží dostane tam, kam má. Problém však přijde ve chvíli, kdy se omylem přimotáte k impériu, které se snaží zničit svět a podrobit si ostatní světy. Samozřejmě neváháte a vydáváte se vstříc dobrodružné výpravě, která sice pravděpodobně nevyhnutelně skončí vaší smrtí, ale zato si namastíte kapsu.

Po cestě narazíte až na 500 předmětů, které si můžete buď vyrobit, nebo využít jejich vlastnosti. Hra totiž silně staví na RPG systému a prvcích, které vám umožní vylepšovat si nejen vašeho hrdinu, ale i jeho schopnosti a především příbytek. Aby toho nebylo málo, ve hře výraznou měrou figuruje i stavění, tudíž si můžete vybudovat vlastní pevnost, která vám poslouží jako efektivní úkryt před naštvanými nepřáteli. A když vás to omrzí, vždy se můžete jen tak potulovat světem, který je poměrně rozlehlý a rozkládá se až na 3 kontinentech. Pokud vás tedy láká zajímavá směska žánrů a rádi si zahrajete experimentální tituly, doporučujeme zamířit na Epic Store a hru si stáhnout zdarma. Postačí vám Windows 8, procesor o taktu 2GHz, 2.5GB RAM a nějaká základní grafická karta.