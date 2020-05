Před několika týdny jsme vás prostřednictvím jednoho z našich návodů informovali o tom, co můžete dělat, když vám internetové bankovnictví v Safari na Macu nechce pustit k odeslání platby, či k jakýmkoliv jiným úkonům. Pár dnů zpět nám do zpráv přišel podobný dotaz, avšak na operační systém iOS. Vzhledem k tomu, že uživatele internetová bankovnictví využívají i na svých chytrých telefonech či tabletech, tak se se stejným problémem mohou setkat i zde. Pojďme se tedy společně v tomto článku podívat na to, co dělat, když vás bankovnictví v Safari na iPhonu nechce pustit k odeslání platby či k jiné akci.

Co dělat, když vás v Safari na iPhone nechce banka pustit k odeslání platby

Safari se snaží na všech jablečných zařízeních co nejvíce chránit svého uživatele. Snaží se proto zablokovat určité formy cookies, a také zamezuje sledování napříč webovými stránkami. To je sice pro uživatele fajn, ale v některých případech mohou nastat problémy. Většina webů v dnešní době ke svému fungování cookies potřebuje, a pokud je zablokujete, web se nemusí vůbec načíst – a tak to funguje i v případě určitých internetových bankovnictví. Pokud se tedy chcete na iPhonu či iPadu zbavit problémů s internetovým bankovnictvím v Safari, je nutné cookies aktivovat. V případě, že se chcete v iOS (či iPadOS) zbavit problémů s internetovým bankovnictvím, tak prvně přejděte do Nastavení, kde sjeďte o kus níže, kde najděte a klepněte na záložku Safari. Zde poté opět sjeďte níže ke kategorii Soukromí a zabezpečení, kde deaktivujte možnost Nesledovat napříč stránkami a hlavně deaktivujte Zablokovat všechny cookies.

Jakmile tyto potřebné kroky podniknete, tak se přesuňte do Safari, načtěte znova stránku s internetovým bankovnictvím, přihlaste se a vyzkoušejte provést platbu (či jinou akci, která nefungovala) znova. Naprosto ideální je však v těchto případech využít mobilní aplikaci od banky. Prakticky každá banka má svou vlastní mobilní aplikaci, a to hned z několika důvodů – prvním je samozřejmě bezpečnost, druhým důvodem je poté jednodušší nastavení. Mobilní aplikaci si navíc často můžete uzamknout pomocí Face ID či Touch ID a navíc k tomu nebudete muset žádným způsobem měnit nastavení Safari jen kvůli jediné webové stránce.