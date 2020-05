Takto Apple přizpůsobí iOS 13.5 boji proti koronaviru

V minulých týdnech jste si mohli na našem magazínu již mnohokrát počíst o vyhlášení softwarové války koronaviru Applem a Googlem. Tyto společnosti totiž začaly pracovat na nástrojích, které mají světu v překonání jeho největšího strašáka dnešní doby přemoci. Zprvu se bude jednat o mírné uzpůsobení operačních systémů a vydání nástrojů pro vývojáře aplikací pro boj s koronavirem, které půjdou právě do systémů lépe integrovat, později mají pak společnosti přijít i s vlastními řešeními. Přizpůsobení systému je však samozřejmě záležitostí mnohem jednodušší a proto přijde na řadu jako první. Jak bude vypadat nám Apple ukázal ve včera vydané čtvrté betě iOS 13.5, jehož ostré vydání je očekáváno v řádu zhruba dvou týdnů.

Do nastavení iOS 13.5 přibude konkrétně do sekce Zdraví nová podsekce věnovaná notifikačnímu systému pro koronavirus. Ta bude obsahovat jak přepínač, kterým bude možné povolit sdílení Bluetooth dat o vašem zařízení s okolím, a dále také seznam aplikací, ze kterého bude telefon čerpat data. Právě aplikace třetích stran jako je například tuzemská eRouška budou totiž pro funkčnost naprosto klíčové, jelikož ta bude založena zprvu jen na nich. Jakmile pak Apple představí vlastní softwarové řešení, uživatelé budou moci využívat jen to bez nutnosti instalace aplikací třetích stran.

V principu velmi jednoduché

Princip celého systému “chytré mobilní karantény” je naprosto jednoduchý. Hlavní roli v něm budou hrát právě aplikace – ať už třetích stran či později nativní -, do kterých se budou v případě povolení ze strany uživatele zaznamenávat všechny zařízení z okolí, která se s jeho zařízení jakkoliv detekovala přes Bluetooth. Tato data budou moci následně pomoci hygienikům v kontaktování potenciálně nakažených uživatelů v případě, že se nemoc prokáže u uživatele aplikace – bude-li samozřejmě uživatel souhlasit s využitím. Důležité je poznamenat, že zaznamenávány budou jen kontakty se zařízeními (za jejichž ID se budou samozřejmě skrývat uživatelé, avšak viditelní budou jen pro hygieniky) spolu s jejich intenzitou založenou na vzdálenosti zařízení od sebe a době trvání. Polohové záznamy ukládány nebudou, jelikož jsou ve výsledku naprosto k ničemu. Alfou a omegou celého systému je nicméně zapojení se co největšího množství lidí, jelikož jen tak bude možné všechny nebo alespoň většinu setkání přes technologii dohledat.