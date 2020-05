Soudní boj Applu s tvůrci virtuálních iPhonů nebere konce

Kalifornský gigant vede se společností Corellium už delší dobu soudní spor. Corellium totiž nabízí výzkumníkům jednoduchou možnost pro spuštění operačního systému iOS bez toho, aniž by museli vlastnit iPhone. Výzkumníci tak naprosto totožné, avšak virtualizované prostředí operačního systému iOS mohou využívat na počítači. Apple s procesem virtualizace jeho operačního systému a dalšími kroky společnosti Corellium zcela očekávaně nesouhlasí, což je hlavní důvod k vyvolání soudního sporu.

Soudní spor však není složitou situací pouze pro obě společnosti, ale především pro bezpečnostní výzkumníky, kteří virtuálního prostředí operačního systému iOS využívají. Podle magazínu Motherboard se výzkumníci dokonce bojí nástroje od společnosti Corellium využívat. Všechny tyto soudní tahanice začaly v roku 2019, kdy Apple společnost Corellium zažaloval. V žalobě Apple obviňuje Corellium z toho, že nelegálně replikuje jeho operační systém a aplikace, které mohou běžet na iPhonech či iPadech: „Corellium jednoduše zkopírovalo naprosto vše: zdrojový kód, grafickou podobu uživatelského rozhraní, ikony a další – a to s velkou přesností,“ stojí v žalobě od Applu. Corellium na tuhle žalobu s klidnou hlavou odpovědělo, a to s argumentem, že by Apple měl být na druhou stranu za služby této společnosti rád. Údajně totiž poskytují bezpečnostním výzkumníkům jednoduchou a levnou možnost, jak se mohou k operačnímu systému iOS dostat a díky tomu opravovat různé bugy a bezpečnostní chyby.

Bitva u soudu mezi oběma společnostmi pokračuje i nadále. Za tu dobu Apple svým způsobem získal, co chtěl – byť soudní kladívko zatím nic neodkleplo. Bezpečnostní výzkumníci se totiž postupně začínají bát virtualizačních nástrojů od Corellium využívat. Apple totiž začal vyhledávat veškeré společnosti, které nástroje od Corellium využívaly – a tyto společnosti se nyní bojí odplaty. Tento názor sdílí dokonce i jeden z anonymních zaměstnanců společnosti Corellium. Vývojáři se bojí především toho, že budou muset Applu platit určitou formu odškodnění. Nutno ale podotknout, že ne každý výzkumník má z této situace strach. Výzkumník Elias Naur magazínu Motherboard sdělil, že virtualizační aplikaci od Corellium využívá i nadále, a to pro testování jeho kódu z programovacího jazyka Go. Díky společnosti Corellium údajně nemusí pro testování využívat jeho staré a rozbité iPhony.

Bezpečnostní výzkumníci si o tomto sporu myslí své. Většina z nich sdílí názor, že chce mít Apple naprosto všechno pod kontrolou a ve svých rukou. Kalifornský gigant zároveň údajně požaduje, aby byly všechny chyby v iOS vyhledávány přímo na iPhonech, a nikoliv ve virtualizovaném prostředí. Apple i nadále pokračuje v atakování společnosti Corellium. Před pár dny dokonce kalifornský gigant vyzval Chrise Wadea, zakladatele společnosti Corellium, aby mu předložil veškerá data a komunikace, díky kterým získal přístup k vývojářským prototypům iPhonů. Právě díky těmto zařízením, jenž jsou určené speciálně pro vývojáře, se podařilo Wadeovi získat zdrojový kód iOS a provést tak jeho virtualizaci. Prozatím je ve hvězdách, jak celá tato soudní tahanice skončí. Je však jasné, že tohle „divadýlko“ bude ještě nějakou tu dobu trvat. Je k tomu prakticky jasné, že poražená strana bude muset vítězné straně zaplatit nemalou částku jakožto odškodnění.