První Apple produkty s mini-LED displeji dorazí kvůli koronaviru později, než se očekávalo

Požadavky na kvalitu displejů elektroniky neustále rostou. Aby je byl Apple schopen bez problému splňovat i nadále, začal se již před několika měsíci chystat u mnoha svých produktů na přechod na modernější panely s mini-LED podsvícením, které se svými vlastnostmi blíží OLEDům, avšak jejich výrobní cena je příznivější. Poté, co svět zasáhla pandemie koronaviru, se sice mnozí začali obávat toho, že je příchod mini-LED displejů v ohrožení, avšak dnes analytik Ming- Chi Kuo veřejnost znovu uklidnil. Pandemie totiž plány Applu zasáhla jen velmi málo.

V souvislosti s produkty s mini-LED displeji se hovořilo už o konci letošního roku. Nyní to však vypadá, že je Apple připraven k jejich představení až na začátku roku příštího, jelikož hromadná výroba displejů pro ně má začít v posledním čtvrtletí letošního roku. Bavíme se tedy řádově o zpoždění několika málo měsíců, což je vzhledem k důležitosti celé technologie jistě potěšující. Informace o tom, že Apple nemusí příliš s vývojem spěchat, navíc víceméně naznačují, že má jih produkt nebo minimálně jeho hlavní části víceméně hotové a v současné době je stačí jen důmyslně doplnit ostatním hardwarem. I díky tomu se proto může Apple nyní soustředit primárně na své chystané iPhony, u kterých by měl být podle dostupných informací naopak v nepěkném skluzu.

Sázka Applu na displeje s mini-LED podsvícením není v žádném případě překvapivá. Jedná se totiž o panely s vynikajícími zobrazovacími vlastnostmi, velmi vysokým jasem, parádním podáním barev, skvělým kontrastem, velmi kvalitní černou a minimální spotřebou energie. Potěší u nich ale i jejich malá tloušťka, která Applu otevírá dveře například ke zvětšení baterie či jiných komponentů uvnitř produktu. Nelze se proto divit, že by je v dohledné době rád nasadil do iPadů Pro, Apple Watch či MacBooků. Pokud se tu osvědčí, dorazí zcela určitě i do iPhonů.