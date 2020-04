Apple chystá na letošek levnější iMac s novou úhlopříčkou i 11″ iPad

Společnost Apple má v plánu představit v druhé polovině letošního roku nový třiadvacetipalcový iMac. Masová výroba tohoto počítače by měla být spuštěna v průběhu třetího nebo čtvrtého kvartálu, zmíněné velikosti displeje Apple nejspíš dosáhne jednoduše zredukováním tloušťky rámečků displeje současného 21,5-palcového iMacu. Uvádí to server japonský velmi dobře inforovaný server MacOtakara, podle kterého by zmíněný Mac měl být součástí skupiny cenově dostupnějších produktů, které by měl Apple představit v průběhu letošního roku. Mezi těmito produkty je mimo jiné například také nedávno vydaný iPhone SE druhé generace, mluví se také o jedenáctipalcové verzi iPadu.

V nabídce společnosti Apple najdete v současné době iMacy s úhlopříčkou displeje 21,5 palce a 27 palců. Produktová linie těchto iMaců byla naposledy aktualizována v březnu loňského roku, kdy firma uvedla na trh iMac s osmijádrovým procesorem Intel deváté generace a grafikou Radeon Vega. Na českém online Apple Storu seženete iMac již od 33 990 korun (21-palcová verze) a 54 990 korun (27-palcová verze). Co se týče jedenáctipalcového iPadu, není zatím jasné, zda půjde o obohacení produktové linie „klasických“ iPadů nebo o nový iPad Air. Na Twitteru se minulý měsíc objevily zvěsti o tom, že společnost Apple momentálně pracuje na vývoji nového iPadu s jedenáctipalcovým displejem a snímačem otisků prstů, umístěným pod displejem. Tento model by měl být údajně vybaven také téměř fullscreen displejem bez výřezů. V souvislosti s připravovaným iPadem se hovoří také o displeji s miniLED podsvícením. Zda se však této zajímavé vychytávky dočká už tento model je v tuto chvíli nejasné.

miniLED jako technologie budoucnosti Apple produktů?

Displeje s miniLED podsvícením lze alespoň dle úniků informací s trochou nadsázky označit za budoucnost Apple produktů. Kalifornský gigant totiž údajně jejich nasazení plánuje v brzké době do celé řady produktů v čele s 12,9″ iPady Pro, 27″ iMacy Pro, 14″ a 16″ MacBooky Pro, 10,2″ iPady či 7,9″ iPady mini. Prvních takto vylepšeních zařízení bychom se měli dočkat do konce příštího roku. Některé zdroje jsou pak přesvědčeny dokonce o tom, že první vlaštovky dorazí již letos. Apple pak jako již tradičně mlčí jako hrob a nám tedy nezbývá než čekat, jak se celá situace vyvrbí.