Mobil Pohotovost naskladnila některé iPhony SE 2, nepromeškejte svou šanci ulovit si jeden z nich

Komerční sdělení: Představení iPhonu SE 2. generace bylo pro mnohé jablíčkáře před pár týdny velmi milým překvapením. Jedná se totiž o velmi kvalitní telefon s líbivým designem, kompaktními rozměry a vynikající hardwarovou výbavou, která se za zastaralou nebude dát označit ještě dlouhé roky. Když k tomu ještě navíc přičteme zhruba pětiletou softwarovou podporu ze strany Applu a přívětivou cenu, dostáváme telefon, který je jako stvořený pro obrovské množství lidí. To ostatně potvrdily i jeho předobjednávky a i nynější dostupnost v obchodech.

Přestože je iPhone SE 2. generace v prodeji již relativně dlouho, stále je v naprosté většině ověřených obchodů nedostatkovým zbožím. Zájem o něj je totiž obří a tak všechny naskladněné kusy mizí zpravidla do pár desítek minut, maximálně pak hodin z pultů obchodů. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že jeho vlastníci jsou tak trochu šťastlivci. Pokud se mezi ně chcete zařadit i vy, neměli byste nyní promeškat svou příležitost a rychle navštívit eshop Mobil Pohotovost. Ta totiž iPhony SE 2. generace naskladnila a nyní má ještě relativně slušné množství některých konfigurací skladem. Nemůžete-li se rozhodnout, zda do novinky jít či nejít, mrkněte na naší recenzi. Věříme, že vám v rozhodování pomůže.