Google Disk na iPhonech je nyní ještě bezpečnější

Pokud jste příznivci cloudového úložiště Google Disk, máme pro vás dobrou zprávu. Google se jej totiž rozhodl na iPhonech a iPadech velmi zajímavě vylepšit z hlediska jeho zabezpečení. Aplikace totiž nově podporuje odemykání skrze Face ID či Touch ID.

Ověření uživatele přes Touch ID či Face ID se aktivuje v nastavení aplikace, do kterého přibyla nová položka Ochrana soukromí. Po její aktivaci začne být Touch ID či Face ID vyžadováno vždy, když se uživatel pokusí otevřít na cloudu uložený soubor. Jakmile se ověření zdaří, soubor se otevře. Pokud však telefon uživatele nerozpozná, zkrátka se do něj nedostane. Jedná se tak o skutečně vítanou novinku, která doposud de facto nezabezpečenou aplikaci řádně vylepšila. Jedinou možností, jak nechtěnému proniknutí do dat na Disku zabránit, bylo totiž doposud jen odhlášení z aplikace při odchodu.

V současnosti je možné přes Touch ID či Face ID zamknout “jen” celý disk a nikoliv pouze vybrané soubory či složky. Dá se však předpokládat, že i na tom Google v budoucnu zapracuje a možnosti zabezpečení své aplikace tímto směrem rozšíří. Už nynější update je však bezesporu více než vítaný. Jedinou kaňkou na kráse je jeho dostupnost. Google má totiž ve zvyku veškerá vylepšení v aktualizacích uvolňovat ve vlnách, takže v tuto chvíli nelze říci, kdy přesně bude novinka dostupná i pro vás.